اولین پارک حیات وحش کرج احداث می شود

داود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح احداث پارک حیات وحش کرج با رای اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسیده و به زودی مراحل اجرای آن آغاز می شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه اولین پارک حیات وحش کرج در منطقه حصار، بیجی یا باغستان کرج احداث خواهد شد تا گامی مثبت در جهت پرکردن اوقات فراغت شهروندان این کلانشهر برداشته شود.

این عضو شورای شهر کرج ادامه داد: در حال حاضر مطالعات این طرح آغاز شده است و پس از پایان مطالعات عملیات اجرایی این پارک شروع می شود.

وحیدی تاکید کرد: جمعیت یک میلیون و 800 هزار نفری کلانشهر کرج می طلبد که با برنامه ریزیهای مناسب امکانات تفریحی گردشگری را برای گذران اوقات شهروندان فراهم کنیم به همین دلیل شورای شهر کرج با اجرای برنامه های فرهنگی و طرحهای تفریحی قصد دارد شهری با نشاط برای مردم ایجاد کند.