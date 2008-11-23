جزئیات سند راهبردی و سیاستهای کلی نظام در علم و فناوری

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقرر شده است این سیاستها پس از استخراج در زمانی اندک و در صورتی که مراحل قانونی را طی کرد جز سیاستهای کلی ما در علم و فناوری شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به تدوین سند راهبردی علم و فناوری توسط این وزارتخانه گفت: وزارت علوم این سند را بنا به درخواست مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه داده است علاوه بر آن با مسئولان مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به طور مرتب جلساتی داشتیم.

وی افزود: چه سند قبلی که توسط معاونت علمی ارائه داد و چه سند وزارت علوم فرایند طولانی را گذرانده اند و با توجه به اینکه مطالب باید در صحن شورا مطرح شوند، در دبیرخانه با محوریت دبیر شورای عالی بررسیها روی هر دو سند صورت می گیرد و در کمیسیونهایی مانند کمیسیون معین نیز بر روی آن بررسی می شود.

کبگانیان اظهار داشت: سند راهبردی علم و فناوری نیز مانند سندی که معاونت علمی و شورای تخصصی نقشه ارائه داده اند، یک پیشنهاد است که با دستور رئیس جمهور اعلام وصول این پیشنهاد صورت می گیرد و با محوریت دبیر شورا پیش می رود.