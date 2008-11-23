ارسال تجهیزات نظامی بلغارستان برای کردهای عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این محموله بزرگ سلاح و زمان ارسال آنها مقامهای آمریکایی را در وضعیت هشدار قرار داده است. آنها نگران احتمال یک درگیری مسلحانه بین کردهای عراقی و دولت در زمانی هستند که کردها تلاش می کنند کنترل خود را بر بخشهای شمالی عراق گسترش دهند.

به گفته مقامات آمریکایی، این سلاحها در ماه سپتامبر از طریق سه هواپیمای باری سی- 130 وارد شهر شمالی سلیمانیه شد.

مقامهای کرد از پاسخ به سوالات درباره این محموله خوداری کردند، اما بیانیه ای را صادر کردند مبنی بر اینکه "دولت منطقه ای کردستان همچنان در جبهه جنگ علیه تروریسم در عراق خواهد ماند. با توجه به ادامه این تهدید، هیچ چیز در قانون اساسی مانع کردها از دستیابی به تجهیزات دفاعی برای دفاع منطقه ای آن نمی شود."

