رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی به مهر خبر داد: تلاش محققان رویان برای احیای نژاد اسب خزر / جلوگیری از انقراض جانوران

دکتر حمیدرضا گورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر محققان رویان این توانمندی را یافته اند که با استفاده از روش بلوغ آزمایشگاهی تخمک و لقاح خارج رحمی در پژوهشکده رویان به گونه های در حال انقراض کمک کنند.

وی یادآور شد: محققان رویان برای احیای اسب خزر معروف به اسب مینیاتوری به کمک فریز اسپرم اسبها که در مراحل بعدی در دسترس قرار می گیرد برای اصلاح نژاد استفاده می کنند.

گورابی خاطرنشان کرد: این تحقیقات در مورد اصلاح نژاد با همکاری سازمان محیط زیست انجام می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر در مورد برخی گونه هایی که احتمال انقراض آن وجود دارد با همکاری سازمان محیط زیست در حال تحقیقات اولیه هستیم که این همکاری باید با جدیت بیشتری ادامه تا از انقراض برخی گونه های جانوری جلوگیری شود.

رئیس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی با اشاره به روش بلوغ آزمایشگاهی تخمک و لقاح خارج رحمی در کشور گفت: با توجه به توانمندیهای پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در زمینه های دیگر علم جنین شناسی به ویژه توانایی فریز اسپرم، تخمک و جنین های چند سلولی با کمک این تکنولوژی می توان در دامپروری و همچنین حیات وحش برای حفظ و تکثیر نسل گونه های ارزشمند و همچنین اصلاح نژاد و ایجاد گونه هایی با ویژگیهای وراثتی خاص اقدامات موثری را انجام داد.

به گزارش مهر، محققان سالها از وجود نقش یک اسب کوچک روی حجاریها در ایران آگاه بودند اما طراحان اغلب این طور تفسیر می کردند که حجاری اسبهای کوچک به دلیل کمبود جا بوده است. اما تحقیقات نشان داد که اسب خزر یک نژاد اصیل ایرانی است. اسب خزر از نظر ظاهری، تناسب اندام یک اسب بزرگ را دارد و بر خلاف بسیاری از پونی ها که دارای دست و پای کوتاه و تنه درشت هستند، دقیقا یک اسب مینیاتوری است که شناخت آن از روی عکس و تصویر به راحتی امکان پذیر نیست و از آن جا شباهت زیادی با اسب نژاد عرب دارد، باید آن را در کنار یک شاخص قرار داد تا بتوان آن را تشخیص داد.قد اسب خزر کمتر از 120 سانتیمتر است.