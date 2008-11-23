طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا خباز شامگاه گذشته در محل دفتر نمایندگان استان در جمع خبرنگاران افزود: موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاعاتی محرمانه نیست بلکه ذخایر ارزی که به عنوان پشتوانه پولی کشور مطرح هستند،‌محرمانه هستند.

وی اظهار داشت: بودجه سال 86 کل کشور بر اساس فروش هر بشکه نفت به مبلغ 57 دلار تعیین شده بود این در حالی است که دولت نهم با آوردن لوایح مختلف جهت برداشت حساب ذخیره ارزی در پایان سال بودجه کل کشور به ازای هر بشکه 80 دلار بسته شده است.

وی با اشاره به برداشت های مکرر دولت از این حساب تصریح کرد: کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی و افزایش نرخ تورم در کشور نتایج این برداشتها بوده که تمام این عوامل و نگرانی های موجود منجر شد تا مجلس هنگام درخواست دولت برای برداشت 15 میلیارد دلار از این حساب مخالفت کند.

خباز تاکید کرد: هنگامیکه مجلس از دولت موجودی حساب ذخیره ارزی را خواستار شد رئیس جمهوراعلام کرد که موجودی این حساب محرمانه است که این اختلاف نظر منجر به دعوت از وزیر مربوطه برای گزارش در خصوص موجودی این حساب در کمیسیون اقتصادی شد که با گزارش ارائه شده نه تنها دغدغه های نمایندگان رفع شده بلکه بیشترهم شده است.

وی گفت: تمام این عوامل به منظور اعمال نظارتهای بیشتر منجر به تدوین طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی شده است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای خاطرنشان کرد: در این طرح به سئوالاتی نظیر میزان ارز وارد شده به حساب از سال 84 تا کنون، میزان هزینه کرد موجودی و اینکه چه مقدار از مبالغ هزینه شده با مجوز و چه میزان بدون مجوزبوده است پاسخ داده خواهد شد.

خبازگفت: بعد از انحلال شورای پول و اعتبارحساب ذخیره ارزی عملا به عنوان صندوقی در اختیار دولت قرارگرفت و برداشت از این حساب بسیار آسان شده است.

وی تصریح کرد: با تصویب و اجرای این طرح موجودی این حساب روشن خواهد شد و نمایندگان مجلس و مردم در جریان آن قرار خواهند گرفت.