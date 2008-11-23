سکوت جامعه بین الملل در برابر جنایات اسرائیل ننگ آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، اکمل الدین احسان اوغلو با بیان اینکه سکوت جامعه بین الملل در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی و محاصره غزه ننگ و عار است، از جامعه بین الملل خواست که برای رفع محاصره نوارغزه، اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.

در همین راستا "جان هولمز" معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسانی از اینکه کرامت انسانی و اوضاع ساکنان غزه برای مسئولان اشغالگر اسرائیل مسئله ای اصلی به شمار نمی رود، به ابراز نگرانی اکتفا کرد.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از حدود سه هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است. فشار ناشی از محاصره غزه به حدی است که ساکنان این منطقه برای تهیه نان از گندم مخصوص حیوانات استفاده می کنند.