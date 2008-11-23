۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

ورود یکی از شرکتهای معتبر علمی به دنیای بازیهای رایانه ای

شرکت نشنال جئوگرافیک پس از کسب شهرت در نشر مطالب علمی و ثبت تصاویر طبیعت قصد دارد با تولید بیشتر بازیهای رایانه ای بر اساس مطالب علمی منتشر شده، جایگاهی جدید را برای خود در دنیای بازی های رایانه ای فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نشنال جئوگرافیک (National Geographic) که بیشتر به دلیل انتشار مجله مشهور و علمی و ثبت تصاویر شگفت انگیز از طبیعت به شهرت جهانی دست یافته است به تازگی وارد دنیای بازی های رایانه ای شده است.

سازمان National Geographic Ventures که یکی از قسمتهای جامعه بزرگ این موسسه علمی به شمار می رود، قصد دارد با همکاری یکی از شرکتهای سازنده بازی های رایانه ای، ساخت بازی رایانه ای این موسسه را برای رایانه های شخصی و ابزار الکترونیکی قابل حمل مانند انواع لپ تاپ و گوشی های تلفن همراه گسترش دهد.

اولین بازی که تحت نام این موسسه و متناسب با سیستم های آی فون و رایانه ها تولید و روانه بازار شده است "معبد گم شده هرود" نام دارد که بر اساس مطلبی که در همین زمینه در ماه دسامبر در نشنال جئوگرافی منتشر شد، ساخته شده است.

این موسسه همچنین برای تولید بازیهایی متناسب با دستگاه های Wii و پلی استیشن با چندین شرکت از جمله سونی در حال همکاری است.

بر اساس گزارش AP، موسسه نشنال جئوگرافی قصد دارد اکثر بازیهای ارائه شده را بر مبنی مطالب معتبر و علمی که در مجله خود و یا برنامه های تلویزیونی ارائه می کند، تولید کرده و در دسترس مشتاقان این بازی ها قرار دهد.

