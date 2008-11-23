والیبالیست های کرجی جذب باشگاههای دیگر می شوند

علی پیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نبود اسپانسر مالی و نامشخص بودن وضعیت کرج در تیمداری لیگ کشور باعث شده تمامی چهره های این شهر جذب تیم های باشگاهی سایر استان های کشور شوند.

وی افزود: در حال حاضر در رده سنی جوانان و نوجوانان ده ها بازیکن کرج در تیم های مختلف کشور حضور دارند و به عضویت تیم های باشگاهی درآمده اند.

این مسئول ادامه داد: از ابتدای امسال رسانه ها و فدارسیون، تیم سایپا را در لیگ برتر والیبال کشور به نام کرج خوانده اند اما تاکنون در ارتباط با حضور و فعالیت تیم والیبال این باشگاه در شهرستان کرج مکاتبه ای با هیئت والیبال نشده است و این امر در حالی است که با تمایل باشگاه سایپا هیئت والیبال آمادگی آن را دارد شرایط خوبی را برای این تیم در شهرستان فراهم کند.

پیرمحمدی عنوان کرد: تیم های ورزشی کرج نیاز به حمایت مالی دارند تا بتوانند استعدادهای خود را که اغلب به چهره های ملی تبدیل می شوند در قالب تیم این شهرستان به مسابقات اعزام کنند.