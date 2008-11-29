  1. فرهنگ و ادب
تاریخ پانصد ساله تبریز

کتاب "تاریخ پانصد ساله تبریز ؛ از آغاز دوره مغولان تا پایان دوره صفویان" نوشته سیدآقا عون‌اللهی با ترجمه پرویز زارع شاهمرسی از سوی مؤسسه انتشاراتی امیر کبیر در 300 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : این کتاب را پروفسور سیدآقاعون اللهی از اساتید تاریخ جمهوری آذربایجان نوشته است و حاوی اطلاعاتی است درباره حیات شهر تبریز در دوره ای که نقش مهمی در تاریخ ایران داشته است.

عنوان اصلی این کتاب البته "شهر تبریز در سده های سیزدهم تا هفدهم" است که مترجم عنوان تاریخ پانصدساله تبریز را برای آن برگزیده است.

نویسنده در نوشتن این کتاب از جلد اول کتاب سه جلدی "تاریخ آذربایجان، تاریخ ادبیات آذربایجان و تاریخ هنر آذربایجان" و جزوه های تاریخی شوروی استفاده کرده است.

فصل نخست تاریخ پانصدساله تبریز شرح مختصری از منابع عربی، پارسی، ترکی، روسی، ارمنی و اروپایی است. کتاب در فصل دوم به تاریخ تبریز در دوره باستان و میانه می پردازد و سپس این شهر را در سده های سیزدهم تا پانزدهم میلادی بررسی می کند.

فصل چهارم به سده های سانزدهم و هفدهم میلادی اختصاص دارد و فصل پایانی کتاب نیز به علم و فرهنگ تبریز در سده سیزدهم تا هفدهم می پردازد.

