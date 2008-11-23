۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

نمایشگاه عکس "دختران و جامعه" در پردیس کشاورزی گشایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس دختران و جامعه با هدف بررسی تحولات اجتماعی حوزه دختران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گشایش یافت.

مسئول برگزاری  نمایشگاه عکس دختران و جامعه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف بررسی تحولات اجتماعی زنان در جامعه در دهه های اخیر برپا شده است.

کامیار محسنی از اعضای انجمن اسلامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی افزود: در این نمایشگاه بیش از 70 قطعه عکس در ابعاد A4 با موضوعات زنان، دختران و مشارکت علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان در عرصه های داخلی و خارجی به تصویر کشیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری این نمایشگاه کارگاه هایی نیز با موضوعات دختران و تحولات اجتماعی در عصر اخیر با دعوت از اساتید دانشگاه و سخنرانی پیرامون این موضوع به مدت سه روز در این دانشگاه ادامه دارد.

نمایشگاه عکس دختران و جامعه از امروز تا ششم آذرماه جاری در محل سالن خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 18 برای بازدید به این نمایشگاه مراجعه کنند.

