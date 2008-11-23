تقویت واحدهای تحقیق نوآوری را به دنبال دارد

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم در گفتگو با مهر اظهار داشت: حمایت از برنامه ها و راهبردهای اهداف کلان مبتنی بر توسعه نظام تحقیق و ارزیابی متمرکز پژوهشهای کاربردی و فناوری در بخش صنعت و معدن، گامی در جهت جهانی شدن صنایع کشور خواهد بود.

وی همچنین نیروهای انسانی ماهر را از جمله مولفه های مهم دستیابی به اهداف برنامه های پنج ساله و چشم انداز 20 ساله توسعه کشور دانست و عنوان کرد: توسعه و ارتقای کیفی تعیین برنامه های دانشگاه برای پرورش نیروهای مورد نیاز کشور در شرایط کنونی ضروری است.

مرعشی در ادامه صنایع تبدیلی کشاورزی از راهبردهای توسعه صنعت گیلان دانست و افزود: ایجاد و توسعه ‌صنایع تبدیلی کشاورزی می‌تواند در توجیه اقتصادی موثر باشد و ارزش‌افزوده ‌محصولات کشاورزان را تقویت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم همچنین با بیان اینکه محصولات کشاورزی استان به ‌رغم کیفیت بالا ولی به ‌دلیل عدم فرآوری و ذخیره ‌سازی به ‌قیمت نازلی عرضه می‌شود که باید این حلقه مفقوده در استان با سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی رفع شود.

مرعشی در ادامه به ‌مزیت، پتانسیل و توانمندیهای استان گیلان درعرصه‌ صنعت، معدن و کشاورزی اشاره کرد و یاد آور شد: استعدادهای بالقوه موجود در زمینه توسعه صنعت، ضرورت تلاش در جهت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مضاعف می‌کند.