جشنواره شعر ترکی سیره نبوی و علوی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این مراسم رضا دینی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از علتهای فقدان هویت در زندگی افراد نبودن الگوی مطمئن است، گفت: تا زمانی که سیره پیامبر و ائمه در بطن زندگی انسانها رسوخ نکرده باشد نمی‌توان گفت در زندگی از آنها الگو گرفته‌ایم.

رضا دینی افزود: اگر می‌خواهیم هنر لگدمال نشود باید آن را با زندگی ائمه معصومین گره زده تا ماندگاری آن تضمین شود.

وی ادامه داد: جهت برگزاری این جشنواره که با همکاری انجمنهای شعر فریاد و اشراق فراخوان شده بود 109 اثر از 10 استان ترک‌زبان کشور آثاری به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

دینی افزود: شرکت‌کنندگان در این جشنواره در سه گروه سنی 10 تا 18، 19 تا30 و 30 به بالا بودند که 11 نفر از آنها با داوری ولی‌الله کلامی‌فر، سیدعزت حری و محبعلی قنبری به عنوان نفرات برتر این جشنواره برگزیده شدند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه از برگزاری نشست شاعران شعر آئینی استانهای ترک زبان کشور در روزهای آینده خبر داد و گفت: نشستی با حضور بزرگان شعر ترکی و مدیران کل اداره‌های فرهنگ و ارشاد چهار استان زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد که خروجی آن فرهنگی شدن سیره علوی و نبوی خواهد بود.