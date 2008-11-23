بودجه واردات بنزین از تیرماه تمام شده است / 3 میلیارد دلار سقف احتمالی موافقت مجلس

علی ادیانی راد که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: دولت در مجموع 8 میلیارد دلار برای واردات بنزین در اختیار داشت که این بودجه در 6ماهه اول و حتی تا تیرماه تمام شده و از بعد از آن تاریخ تا کنون دولت با جابجایی در بودجه اقدام به واردات بنزین کرده است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس هشتم ادامه داد: گویا دولت لایحه ای برای واردات بنزین آماده کرده و وزیر نفت مقدار بودجه مورد نیاز را 5/6 میلیارد دلار اعلام کرده است اما براورد ما از بودجه مورد نیاز دولت کمتر از این مقدار است و گمان می کنیم دولت برای واردات بنزین مورد نیاز کشور حداکثر 3میلیارد دلار نیاز دارد.

وی تاکید کرد: اگر لایحه دولت برای واردات بنزین بیش از 3 میلیارد دلار باشد قطعا مجلس نسبت به آن واکنش نشان می دهد و بعید است این لایحه به تصویب برسد مگر اینکه دولت با اسناد و مدارک و با نظر کارشناسی بتواند رای نمایندگان را تغییر دهد.

ادیانی راد با بیان اینکه ادامه واردات بنزین بدون مجوز مجلس خلاف قانون است گفت:از دولت درخواست کرده ایم هرچه زود تر لایحه بودجه مورد نیاز خود برای واردات بنزین را به مجلس ارائه کند.