  1. سیاست
  2. سایر
۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۲

ادیانی در گفتگو با مهر:

بودجه واردات بنزین از تیرماه تمام شده است / 3 میلیارد دلار سقف احتمالی موافقت مجلس

بودجه واردات بنزین از تیرماه تمام شده است / 3 میلیارد دلار سقف احتمالی موافقت مجلس

مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که براساس برخی مستندات بودجه واردات بنزین از آغاز 6ماهه دوم و طبق برخی اسناد دیگر این بودجه از تیرماه تمام شده است.

علی ادیانی راد که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: دولت در مجموع 8 میلیارد دلار برای واردات بنزین در اختیار داشت که این بودجه در 6ماهه اول و حتی تا تیرماه تمام شده و از بعد از آن تاریخ تا کنون دولت با جابجایی در بودجه اقدام به واردات بنزین کرده است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس هشتم ادامه داد: گویا دولت لایحه ای برای واردات بنزین آماده کرده و وزیر نفت مقدار بودجه مورد نیاز را 5/6 میلیارد دلار اعلام کرده است اما براورد ما از بودجه مورد نیاز دولت کمتر از این مقدار است و گمان می کنیم دولت برای واردات بنزین مورد نیاز کشور حداکثر 3میلیارد دلار نیاز دارد.

وی تاکید کرد: اگر لایحه دولت برای واردات بنزین بیش از 3 میلیارد دلار باشد قطعا مجلس نسبت به آن واکنش نشان می دهد و بعید است این لایحه به تصویب برسد مگر اینکه دولت با اسناد و مدارک و با نظر کارشناسی بتواند رای نمایندگان را تغییر دهد.

ادیانی راد با بیان اینکه ادامه واردات بنزین بدون مجوز مجلس خلاف قانون است گفت:از دولت درخواست کرده ایم هرچه زود تر لایحه بودجه مورد نیاز خود برای واردات بنزین را به مجلس ارائه کند.

 

کد مطلب 788087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها