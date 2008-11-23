ایرانیان هر روز 80 میلیون پیامک برای هم می فرستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: در حوزه ارتباطات وضعیت کشور هم اکنون به نقطه ای مطلوب رسیده است چرا که در شروع انقلاب و در سال 57 تعداد تلفن ثابت 850 هزار خط بود که در سال 84 به 18میلیون خط و در دولت نهم از مرز 24 میلیون خط عبور کرده و تلفن ثابت در همه جای کشور به روز ارایه می شود.

معرفی استانی که هیچ خانه ای بدون تلفن ثابت نیست

به گزارش مهر، وی افزود: به زودی در یکی از استانهای کشور جشنواره هایی برگزار خواهد شد که در آن حتی یک روستای تک خانوار نیز وجود نخواهد داشت که تلفن ثابت نداشته باشد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: تلفن همراه در سال 73 وارد کشور شد و نرخ آن به آسانی رشد کرد به نحوی که در سال اول 9 هزار در سال دوم 15 هزار و در سال سوم 60 هزار خط تلفن همراه در اختیار مردم قرار گرفته است، این در حالی است که این رقم در ابتدای دولت نهم به 7 میلیون خط و امروز به 41 میلیون خط رسیده است.

سلیمانی گفت: اگر در سال 87 با وضعیت به روز رسانی واگذاری تلفن همراه روبرو نشده بودیم امروز تعداد خط های واگذار شده از مرز 50 میلیون خط عبور می کرد چرا که توان درحوزه مدیریت و توسعه بسیار بالااست و به خوبی نشان داد که توانایی ارایه 5/1 میلیون سیم کارت در ماه وجود دارد.

به گفته وی وضعیت پوشش جمعیتی و جغرافیای کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و در حوزه تلفن ثابت نیز تمامی شهرها به روز واگذاری ها را انجام می دهند. ضمن اینکه 53 هزا روستا دارای مراکز تلفن هستند و بیش از 15 هزار مرکز تلفن در کشور موجود است که از این رقم 5 هزار مرکز در دولت نهم ایجاد شده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: از نظر کانالهای ارتباطی و پوششهای جاده ای وضعیت بسیار مطلوب است و بیش از 37 هزار کیلومتر در پایان سال 86 از جاده های اصلی کشور تحت پوشش قرار گرفته است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: نقاط دارای ارتباط در کشور و در سال 57، 82 نقطه بین شهری بود که امروز به 6 هزار و 300 نقطه رسیده این درحالی است که در زمینه خدمات عمومی و تلفن همگانی نیز وضعیت مطلوب بوده به این معنا که در شروع انقلاب 4 هزار تلفن همگانی در کشور وجود داشته که امروز به بالغ بر 200 هزار عدد رسیده که یک سوم آن در سه سال قبل اجرایی شده است.

به گفته وی کانال های انتقال در سال 57 معادل 17 هزار کانال بود و در سال 84 به یک میلیون کانال رسید و در اواخر سال 86 به دو برابر افزایش یافت، ضمن اینکه برنامه وسیعی برای آینده وجود دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پهنه باند بین المللی هم اکنون در وضعیت خوبی است و هر فرد متقاضی پهنه باند می تواند به راحتی آن را دریافت کند. ضمن اینکه شبکه های انتقال و فیبر نوری نیز از صد هزار کیلومتر عبور کرده است.

نمره ایران در بحث زیر ساخت

سلیمانی تصریح کرد: توسعه در بخش ترافیک شبکه ارتباطی به خوبی شکل گرفته و این ترافیک کمتر از نصف ظرفیت را پر می کند، به این معنا که اگر ترافیک ارتباطی کشور سه برابر شود به خوبی می توان آن را مدیریت کرد.

وی اظهار داشت: در سطح بین المللی نیز بر اساس شاخص های اندازه گیری در ایجاد فرصت مشکلی نداریم و نمره ایران از یک معادل 99 صدم است. در بحث زیر ساخت نیز از نمره یک معادل 6 دهم را کسب می کنیم چرا که شبکه پرقدرت فیبر نوری و امکانات دسترسی در زمینه دیتا و صوت به خوبی ایجاد شده است.

انتقاد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات با انتقاد از ضریب نفوذ اینترنت در کشور گفت: فرصت استثنایی در این زمینه وجود دارد که جوانان به فناوری اطلاعات و استفاده از شبکه های ارتباطی مشتاق هستند و اتفاقی که در ارتباط با واگذاری تلفن همراه صورت گرفت در این زمینه تکرار نشد.

سلیمانی میزان رد و بدل پیامک در شبکه تلفن همراه کشور را روزانه بیش از 80 میلیون پیامک ذکر و تصریح کرد: باید پروژه هایی تعریف شود و سرویس های که روی شبکه گذاشته شده بتواند موقعیت جهانی ایران را ارتقا دهد.

برخی مانع توسعه فناوری MMS می شوند

به گفته وی MMS (ارسال تصویر) یک اختیار و فرصت برای تجار، بنگاههای اقتصادی و بانکی است که باید شرایطی به وجود آید که توسعه آن به خوبی صورت گیرد، زیرا که در کشور برخی مانع از توسعه این فناوری می شوند. این در حالی است که به زودی MMS توسط مشترکان همراه اول نیز دریافت خواهد شد.

به گفته وزیر ارتباطات محیط تجاری، قدرت اقتصادی ، پایداری سیاسی، محیط قانونگذار، سیاست های رقابتی، بازار کار و کیفیت کار شاخص هایی که باید در زمینه تجارت الکترونیک به آنها نمره داد.

در حوزه ICT بیش از 5/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است

سلیمانی خاطرنشان کرد: در حوزه ICT بیش از 5/1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، ضمن اینکه دولت حمایت هایی از سرویس های الکترونیکی صورت می دهد به نحوی که طبق مصوبه دولت 90 سرویس از طرف دستگاههای اجرایی ارایه می شود.

وی سود شرکت مخابرات در سال 84 را 300 میلیارد تومان خواند و افزود: امسال این رقم به هزار و 800 میلیارد تومان ارتقا یافت.