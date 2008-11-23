بوشهر توانایی مطرح شدن در بخش گردشگری را دارد

اردشیر محمدی باغملایی در حاشیه بازدید از طرح های عمران شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تلاش های صورت گرفته جهت زیباسازی و ایجاد زیرساخت ها در ساحل بوشهر ستودنی است، افزود: فعالیت های صورت گرفته در سطح شهر نشانگر صرف زمان و هزینه های زیادی است که شهرداری با پشتکار و تلاشی مضاعف طی مدت زمان کوتاهی توانسته آنها را به اجرا درآورد .

وی با اشاره به وجود برخی ضعف ها در پروژه های انجام شده، ابراز داشت : اجرای پروژه های ارزشمند و برجسته ضعف های موجود را تحت الشعاع قرار داده است .

محمدی باغملایی خاطرنشان کرد : اکنون می توان ادعا کرد که بوشهر یکی از سواحل زیبا و منحصر به فرد کشور است .

وی با بیان اینکه این افتخار مرهون تلاش های ارزشمند شهردار، معاون و متخصصان حوزه عمرانی است، گفت : امیدواریم در آینده ای نزدیک چهره ساحل بوشهر دگرگون و زیباتر شده و این مهم شوق، امیدواری و نشاط را جهت ماندگاری بیشتر شهروندان در بوشهر دو چندان کند .