ارائه سرویس MMS پس از راه اندازی 24 ساعته GPRS

محمد حسین فلاح اصغری درگفتگو با مهر در این باره گفت: هم اکنون مراحل نصب و آزمایش نرم افزار MMS در شبکه تلفن همراه به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.

معاون نظارت و مدیریت شرکت ارتباطات سیار افزود: طبق برنامه پبش بینی شده ابتدا سرویس GPRS در سطح کل شبکه به ویژه تهران برای مشترکین فعال خواهد شد سپس می توان میزان تقاضای بازار را ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: پس از آن نیز می توان با تست شبکه و آزمایش آن این سرویس را که نسبت به GPRS ظرفیت بیشتری دارد بدون مشکل راه اندازی کرد.

معاون نظارت و مدیریت شرکت ارتباطات سیار ابراز داشت: در ابتدا سرویس GPRS را به صورت 24 ساعته فعال خواهیم کرد و پس از آن سرویس MMS را برای مشترکین فعال می کنیم.