  1. استانها
  2. بوشهر
۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

طرح جامع مطالعات پسماند شهر بوشهر تصویب شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بوشهر گفت: شهرداری بوشهر به عنوان اولین شهرداری در بین 1016 شهرداری کشور، طرح جامع مطالعات پسماند را در کارگروه شهرستانی، استانی و ملی تصویب کرد.

عبدالخالق ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این افتخار مرهون تلاشهای مستمر و پیگیریهای شهردار و همکاران حوزه خدمات شهری بوده است، بیان داشت: وظایف سازمان پسماند جمع آوری زباله، تنظیف و رفت و روب معابر، لایه روبی کانال ها و جداول سرباز و سربسته و جمع آوری نخاله های ساختمانی است.

ماجدی نوسازی ماشین آلات خدمات شهری را از اهداف بسیار مهم شهرداری عنوان کرد و بیان داشت: از برنامه های بسیار مهم شهرداری در نیمه دوم سال جاری و ابتدای سال 88، مکانیزاسیون و نوسازی ماشین آلات خدمات شهری می باشد.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری حجم اولیه سرمایه گذاری جهت مکانیزاسیون و نوسازی این ماشین آلات را حدود 20 میلیارد ریال عنوان کرد گفت : مراحل پسماند شامل پنج مرحله تفکیک از مبدأ، جمع آوری، انتقال، بازیافت و دفن است.

وی یادآور شد: خدمات مربوط به حوزه خدمات شهری در اختیار بخش خصوصی می باشد و نقش شهرداری مدیریتی، نظارتی و راهبردی است.

کد مطلب 788101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها