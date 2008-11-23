طرح جامع مطالعات پسماند شهر بوشهر تصویب شد

عبدالخالق ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این افتخار مرهون تلاشهای مستمر و پیگیریهای شهردار و همکاران حوزه خدمات شهری بوده است، بیان داشت: وظایف سازمان پسماند جمع آوری زباله، تنظیف و رفت و روب معابر، لایه روبی کانال ها و جداول سرباز و سربسته و جمع آوری نخاله های ساختمانی است .

ماجدی نوسازی ماشین آلات خدمات شهری را از اهداف بسیار مهم شهرداری عنوان کرد و بیان داشت : از برنامه های بسیار مهم شهرداری در نیمه دوم سال جاری و ابتدای سال 88 ، مکانیزاسیون و نوسازی ماشین آلات خدمات شهری می باشد .

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری حجم اولیه سرمایه گذاری جهت مکانیزاسیون و نوسازی این ماشین آلات را حدود 20 میلیارد ریال عنوان کرد گفت : مراحل پسماند شامل پنج مرحله تفکیک از مبدأ، جمع آوری، انتقال، بازیافت و دفن است.

وی یادآور شد: خدمات مربوط به حوزه خدمات شهری در اختیار بخش خصوصی می باشد و نقش شهرداری مدیریتی، نظارتی و راهبردی است.