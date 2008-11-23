به گزارش خبرنگار مهر، محمود و سیاوش طالبیان فیلمنامه این مجموعه 39 قسمتی را نوشتهاند و تاکنون کیومرث ملکمطیعی، فردوس کاویانی، اصغر نقیزاده، علی اوسیوند، احمد یارعلی، سیدجواد زیتونی، هاشم روحانی، بهزاد رحیم خانی، عباس محبوب، جواد انصافی، داریوش سلیمی، شیوا خسرومهر و مهدی فقیه جلوی دوربین رفتهاند.
ارسلان علیایی، سهند جاهدی، میلاد مرادینسب و بهنام داوری بازیگران نوجوان "مدرسه ما" هستند که در خلاصه داستان آن آمده است: کیهان معلم ادبیات در میانه سال جایگزین معلم قبلی ادبیات میشود. دانشآموزان کلاس سوم مدرسه شهید چمران تاکنون همیشه دردسرها و مشکلات بسیاری ایجاد میکردند، اما با حضور معلم تازه اتفاقهایی جدید روی میدهد.
"مدرسه ما" در گروه کودک و نوجوان شبکه دو تولید میشود و عوامل آن عبارتند از تصویربردار: حمیدرضا رحیمزاده، صدابردار: سلیم احمدی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، چهرهپرداز: حسین چراغچی، دستیاران کارگردان: امیر اصلاح و علی یاری، عکاس: سهیلا کاشفی، تدوینگر: محمود یارمحمد و روابط عمومی: سپیده کامرانی و مرجان جنگلی.
نظر شما