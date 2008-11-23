فلسطین آزمایشگاه صداقت دولت هاست /توانایی اداره کشور با نفت 5 دلاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد که در حاشیه بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها با خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه امروز سرزمین فلسطین در محاصره وحشیانه یک رژیمی قرار گرفته که جنایت های آنان در تاریخ ثبت خواهد شد. جنایت هایی که باعث شده عده ای از مردم در سرزمینی به نام فلسطین از بهداشت و درمان و مسائل دیگری که حق یک انسان است محروم باشند و توسط آن رژیم اشغالگر به خاک و خون کشیده شود.

احمدی نژاد افزود: کشتار رژیم صهیونیستی در فلسطین در حالی صورت می گیرد که آنان دم از حقوق بشر می زنند در حالیکه خود ایستاده اند و به شکنجه مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین می پردازند.

رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع فلسطین به آزمایشگاهی بزرگ برای سنجش صداقت های کشورها تبدیل شده است، گفت: موضع گیری ملت ها در برابر فلسطین نشانگر صداقت آنهاست. اندیشه و سیاست غرب را امروز ما در قبال فلسطین می بینیم که این نظام مادی و دوگانگی چگونه در حق یک ملت اجحاف و خیانت می کنند.

وی گفت: امروز بنده به صراحت اعلام می کنم که این محل جایی است که به زودی شاهد شکست نهایی و دفن این اندیشه خواهیم بود که متاسفانه بیش از 100 سال است که بشریت را دچار فاصله کرده که اوج آن را امروز در فلسطین شاهدیم.

احمدی نژاد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: امروز شاهدیم که برخی کشورهای منطقه در قبال فلسطین سکوت کرده اند و با ملت هایی که طرفدار فلسطین هستند همراهی نمی کنند اما با این حال بنده اعلام می کنم که این جنایت ها بی جواب نخواهد ماند.

وی همچنین هشدار داد که رژیم اشغالگر قدس فکر نکند که نقشه هایش در برابر فلسطین عملی خواهد شد چرا که تلاش های این رژیم اشغالگر در حال حاضر نشانگر فروپاشی آن است و از سوی دیگر باید بداند که تلاش هایش به نتیجه نخواهد رسید چرا که ملت های منطقه جواب آنان را خواهد داد و پرونده شما را به دادگاه عدالت برای بررسی خواهد فرستاد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص کاهش قیمت نفت و تاثیر آن در اقتصاد ایران، گفت: کاهش قیمت نفت در اقتصاد جهانی اثرگذار بوده و اقتصاد مالی و سرمایه گذاری با کاهش قیمت نفت به پایان دوره خود رسیده است که یکی از نشانه های آن کاهش قیمت نفت است.

وی در خصوص کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: بنده بر خلاف نظرات برخی افراد بر این اعتقادم که کاهش قیمت نفت با برنامه هایی که جمهوری اسلامی ایران برای اقتصادش دارد تاثیری بر برنامه های کشورمان به خصوص با وجود طرح تحول اقتصادی نخواهد داشت چرا که همین طرح باعث خواهد شد ارتباط بخش زیادی از اقتصاد ما با نوسانات نفت قطع شود.

احمدی نژاد ادامه داد: در دوران گذشته شاهد بودیم که کشور با نفت 5 دلاری نیز اداره می شد ولی بنده در همین جا به کاخ نشینان غربی می گویم که بدانند کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران تاثیری نخواهد داشت چرا که ما قادریم با نفت 5 دلاری هم کشور را اداره کنیم.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد درون زاست و همین امر باعث خواهد شد تا تغییرات اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران تاثیر نگذارد.

رئیس جمهور همچنین در ادامه در خصوص اهمیت رسانه ها گفت: رسانه امروز مثل هواست یعنی ارتباط انسانها را با هم برقرار می کند. انسانهای امروز می بینند، می خوانند و می شنوند پس کسی نیست که با رسانه ارتباط نداشته باشد.

احمدی نژاد خطاب به رسانه های کشور گفت: رسانه های ما امروز باید خود را برای ورود به عرصه های جهانی آماده کنند که این امر نیازمند یک بازبینی در خود رسانه است.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه امروز نوع نبرد تغییر کرده است و نبرد نظامی و اقتصادی به پایان عمر خود رسیده است، گفت: جنگ امروز ما جنگ رسانه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها اشاره کرد و گفت: بنده امروز از بخشی از نمایشگاه بازدید کردم که بازدید بنده دو بخش ویژه داشت که بخش اول آن مطبوعات استانی و بخش دوم تشکیلات تخصصی بود به اعتقاد بنده نشریات استانی مظلوم واقع شده اند و از سوی دیگر ما باید به سمت نشریات تخصصی پیش برویم چرا که ما در همه زمینه ها نیازمند سرعت و تخصص هستیم.

احمدی نژاد گفت: امروز ما فرصت کافی برای رسیدگی به موضوعات تخصصی در نشریات عمومی را نداریم.

به گزارش مهر ، رئیس جمهور در ادامه ضمن با اهمیت خواندن خبرگزاری های داخل کشور گفت: خبرگزاری ها در اصل تغذیه کننده اصلی مطبوعات هستند که امیدوارم در بازدید امروز بتوانم از خبرگزاری های مهر، فارس، ایسنا، ایرنا و سایر خبرگزاری ها نیز دیدن کنم.

وی در پایان سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره رسالت جنبش دانشجویی در دهه چهارم انقلاب چیست، گفت: پرچم دار پیشرفت مبنی بر عدالت و پاکی یکی از آرزوهای تاریخی ملت ایران بود که امروز دانشجویان ما در این زمینه به خوبی فعالیت می کنند به طوریکه پیشرفت عدالت امروزه به گفتمان اصلی در کشور تبدیل شده است و در حال حاضر این اتفاق افتاده که بهترین فرصت است که در محیط دانشجویی این موضوع پیگیری شود.

احمدی نژاد همچنین درباره حضورش در روز دانشجو در یکی از دانشگاه های تهران گفت: شاید در آن تاریخ نتوانم حضور یابم اما امیدوارم بتوانیم در یکی از روزها با دانشجویان به گپ و گفتگو بپردازم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد صبح امروز با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از برخی از غرفه های حاضر در این نمایشگاه دیدن کرد. گفتنی است رئیس جمهور در حال حاضر به ادامه بازدیدش از نمایشگاه مشغول است.