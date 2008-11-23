سفر سلیمان به ایران ؛ دور جدید روابط تهران و بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن سوریه، فراکسیون "الوفاء للمقاومه" در پارلمان لبنان با اشاره به سفر قریب الوقوع میشل سلیمان به تهران گفت : سفر رئیس جمهوری لبنان به ایران، بیانگر دور جدیدی در روابط تهران و بیروت است.

در بیانیه ای که از سوی فراکسیون "الوفاء للمقاومه" در این باره صادره شد، آمده است : انتظار می رود که این سفر منجر به ایجاد و تقویت روابط مفیدی برای لبنان و همچنین حمایت و پشتیبانی از این کشور در مسیر مقاومت و شکوفایی اش شود.

در ادامه بیانیه آمده است: بر هیچ کس نقش مثبت ایران در حمایت از ملت ، مقاومت و ارتش لبنان برای ایستادگی دربرابر رژیم اشغالگر صهیونیستی و مقابله با تهدیدات آن و همچنین حمایت از صلح داخلی و آشتی گروه های لبنانی تا رسیدن به توافقنامه دوحه پوشیده نیست.

فراکسیون الوفاء للمقاومه با اشاره به نقش ایران در کمک به بازسازی ویرانی های برجای مانده از حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در سال 2006 به لبنان تاکید کرد که تقویت روابط با ایران به نفع لبنان است چراکه در این امر منافع مشترکی برای دو ملت و دو کشور لبنان و ایران وجود دارد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان قرار است فردا دوشنبه وارد تهران شود.