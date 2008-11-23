نگرانی اعراب از ورود کلینتون به کابینه اوباما / تداوم محافظه کاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: احتمالا هیچ کس بیش تر از کینتون طرفدار اسرائیل نیست که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا وی را برای سمت وزارت خارجه در نظر داشته باشد.

"مایکل آبرامویتز" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: کلینتون در دوره تبلیغات ریاست جمهوری خود ادعا کرد که اگر ایران حمله هسته ای را علیه اسرائیل به راه بیندازد، آمریکا آن را محو و نابود خواهد کرد. وی گفت که آمریکا نباید با حماس تا زمانی که تروریسم را متوقف نکند(!)، مذاکره کند. کلینتون گفت که آمریکا هم اکنون و برای همیشه در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.

نویسنده خاطر نشان کرده است: دیدگاههای سیاست خارجی کلینتون در هفته های آینده به دقت بررسی خواهد شد، اما همانطور که اظهارات قبلی وی درباره خاورمیانه نشان می دهد، وی سابقه قابل توجهی دارد که ثابت می کند احتمالا چگونه دیپلماسی آمریکا را متمرکز خواهد کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: اعراب و به ویژه فلسطینیها از اینکه به نظر می رسد اوباما آماده دادن شغل وزارت خارجه به کلینتون است، عصبانی هستند؛ سناتوری از نیویورک که هشت سال را صرف توسعه موضع طرفدار اسرائیل خود در بین رای دهندگان آمریکایی کرده است.

نویسنده افزوده است: با توجه به آنچه که اعراب آن را لفاظیهای جنگجویانه کلینتون درباره ایران و حمایت اولیه اش از جنگ عراق تصور می کنند، برخی انتخاب وی را نشانه ای برای تمایل اوباما جهت اجرای یک سیاست خارجی محافظه کارانه تر نسبت به آنچه که در تبلیغات خود گفته بود، می دانند.

برخی هم که همکاری نزدیکی با کلینتون در طول دوره سناتوری وی داشته اند، ادعا می کنند که در این پیش بینی ها یک نکته فراموش شده و آن اینکه وی به دنبال راه حلهای عملی برای روند صلح خاورمیانه، برنامه هسته ای ایران و آینده سیاسی عراق و دیگر مشکلات پیش روی خود و اوباما در سال آینده میلادی خواهد بود.

واشنگتن پست تصریح کرده است: کلینتون در دوره سناتوری خود به عنوان عضو کمیته سرویسهای مسلح آمریکا تمرکز بیشتری بر "قدرت سخت" داشته و به اطلاعاتی درباره عراق، افغانستان و ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) دست یافته، موضوعاتی که توجه وی را به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به خود معطوف خواهد کرد.