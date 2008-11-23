دانشگاه باید با انحرافات عقیدتی مقابله کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورای دانشگاه تبریز افزود: داشتن روحیه خودباوری، اعتماد به نفس بالا، متعهد بودن و دلسوزی در راه تعلیم و تربیت ازجمله ویژگیهای بارز استادان دانشگاهی است.

وی تاکید کرد: تقویت روحیه خودباوری واعتماد به نفس در کنار دانش توام با معرفت و بیش از دیگر وظایف استادان و مسئولان دانشگاه در قبال دانشجویان در عصر حاضر است.

آیت الله مجتهد شبستری، حرکتهای جهادی در تعلیم و تربیت صحیح و تولید علم در کشور را از سوی استادان، دانشجویان و پژوهشگران را ضروری دانست و اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که دانشگاههای ما از نظر کیفی و کمی از لحاظ تولید علم، فعالیتهای پژوهشی و آموزشی رشد قابل توجه داشته است.

امام جمعه تبریز، در عین حال رشد کمی و کیفی آموزش عالی و فعالیتهای پژوهشی را در سطح دانشگاهها کافی ندانست و یادآور شد: باید ما در تمامی رشتهها در تولید علم و جنبش نرم افزاری نوآوری و خلاقیت داشته باشیم که در راس آنها حوزه و دانشگاه پیش قدم هستند.

وی مسئولیت مدیران حوزه و دانشگاه را در تعلیم و تربیت درست جوانان بسیار مهم دانست و افزود: به برکت انقلاب اسلامی وضع اخلاقی جوانان ما خیلی خوب شده است ولی حرکت جهادی در جهت تقویت توان علمی، اعتقادی و اخلاقی جوانان از سوی مسئولان بسیار ضروری است.

امام جمعه تبریز با اشاره به تهاجم فرهنگی گسترده دشمنان اسلام علیه جوانان ، وجود بیش از 40 فرقه شیطان پرست را خطری بزرگ برای به انحراف کشاندن دانشجویان و جوانان عنوان کرد و افزود: استادان و مدیران دانشگاه باید در این زمینه خیلی مراقب باشند که مبادا دشمنان اسلام باعث به انحراف کشاندن افکار جوانان ما باشند.

به گفته وی، استادان و مسئولان دانشگاهها باید فکر جوانان را از مدرک گرایی و پشت میز نشینی خارج ساخته و آنان را تشویق به تولید علم و دانش در راستای توسعه و آبادی کشور نمایند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزاری نشستهای کرسیهای نظریه پردازی در زمینه مسائل اعتقادی، علمی، فلسفی، شناخت خطرات استکبار و رژیم صهیونیستی در دانشگاهها را ضروری دانست و افزود: راه اندازی کرسیهای نظریه پردازی در حوزه های مختلف بسیاری از سیاه نمایی ها و شبهاتی که در بین جوانان و دانشجویان وجود دارد، را برطرف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آینده کشور در اختیار فارغ التحصیلان دانشگاههاست بر لزوم توجه بیشتر به تعلیم و تربیت دانشجویان تاکید کرد.

رئیس دانشگاه تبریز هم در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این دانشگاه گفت: هم اکنون بیش از 15 هزار نفر دانشجو در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد نزدیک به 8 هزار نفر در خوابگاهها زندگی می کنند.

دکتر سید محمد تقی علوی، وجود 77 رشته دکتری و 106 رشته کارشناسی ارشد را از جمله پیشرفتهای علمی و آموزشی دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: این پیشرفت و توسعه در بخشهای مختلف علمی و آموزشی و پژوهشی در سایه برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است و در دوره قبل از انقلاب حتی یک رشته هم در مقطع دکتری در کشور وجود نداشت و استکبار نمی خواست ما روی پای خود بایستیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه به عنوان یک شهرکوچکی است که در آن فعالیتهای مختلفی برای توسعه و آبادانی منطقه و کشورمان صورت می گیرد، مهمترین وظیفه دانشگاهیان را توسعه و تربیت نیروی انسانی ماهر و با ایمان برای جامعه دانست و افزود: این مهم در سایه وجود استادان متعهد و با ایمان امکان پذیر می شود.

دکتر علوی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص جنبش نرم افزاری و تولید علم در کشور یادآور شد: استقلال کشورها اکنون در سایه تولید علم به دست می آید و هر کشوری که علم بیشتری تولید کند همانقدر می تواند در استقلال کشور خود سهم بسزایی داشته باشد.

رئیس دانشگاه تبریز وجود استادان متعهد و با ایمان و مخلص برای اسلامی شدن دانشگاهها ضروری دانست و یادآور شد: تحقق این امر در سایه جذب استادان متعهد، دلسوز و مخلص است که دانشگاههای ما به سمت اسلامی شدن سوق خواهد داد که دانشگاه تبریز در این زمینه پیشرو است.

وی، برنامه ریزی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی در کنار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را برای دانشجویان ضروری دانست و افزود: در سایه پشتیبانی دولت نهم دانشگاه تبریز با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در این زمینه خیلی خوب عمل کرده است.