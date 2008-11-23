ری شهری: دشمنان از جهانی شدن اسلام گرایی وحشت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجه الاسلام ری شهری در این دیدار ابراز امیدواری کرد ملاقات مسئولان بعثه جمهوری اسلامی ایران و سنگال مقدمه دیدارهای بیشتر مسئولان و توسعه مناسبات دو کشور باشد.

وی یکی از اهداف مهم حج بر اساس تعالیم اسلام و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری را نزدیک تر شدن هر چه بیشتر کشورهای اسلامی به یکدیگر دانست و گفت: منافع حج بر اساس آموزه های قرآنی، فردی نیست بلکه حج دارای منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای عموم مسلمانان است.

نماینده ولی فقیه ابراز امیدواری کرد دیدار مسئولان بعثه های حج کشورهای اسلامی به فضل الهی منافعی برای امت اسلامی در پی داشته باشد.

وی گفت: ما تجربه زیادی داریم که این دیدارها موجب تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی می شود.

آیت الله ری شهری با اشاره به هراس دشمنان مسلمانان از جهانی شدن اسلام گفت: دشمنان اسلام برای ممانعت از حاکمیت جهانی اسلام با دسیسه های مختلف سعی دارند مسلمانان را از هم جدا کنند تا به مقاصد شوم خود برسند.

نماینده ولی فقیه ابراز امیدواری کرد با نزدیک شدن مسلمانان به ویژه متفکران و سیاستمداران دلسوز به یکدیگر به فضل الهی در آینده نزدیک شاهد جهانی شدن اسلام باشیم.

شیخ ابراهیم رئیس بعثه سنگال نیز با ابراز خرسندی از حضور در بعثه مقام معظم رهبری از جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از مسلمانان تجلیل کرد.

وی گفت: در شرایطی که دشمنان اسلام علیه اسلام توطئه می کنند مسلمانان باید وحدت و انسجام خود را بیشتر کنند.

وی عزت روز افزون جمهوری اسلامی ایران و مردم مسلمان ایران را از درگاه خداوند آرزو کرد.

رئیس بعثه سنگال افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه مهم هر دو کشور در جهان اسلام، حج فرصت مغتنمی برای تبادل اطلاعات و تجربیات میان دو بعثه در زمینه امور اجرایی حج و همچنین مسائل فراروی جهان اسلام است.

نماینده ولی فقیه طی اقامت در مدینه تاکنون با رئیس بعثه عراق و رئیس بعثه اندونزی در مدینه نیز دیدار داشته است.