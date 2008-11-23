احتمال قطع همکاری حجازی با ابومسلم/ پیروانی سرمربی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط مالی نه چندان مناسب تیم فوتبال ابومسلم حضور ناصر حجازی دراین تیم را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است، تا جائیکه گفته می شود سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال بزودی با مشهدی ها قطع همکاری خواهد کرد.

ظاهرا مسئولان باشگاه ابومسلم تا ظهر امروز باید مبلغ 60 میلیون تومان به ناصرحجازی پرداخت می کردند که عمل به این تعهد متضمن آغاز همکاری وی با این باشگاه مشهدی خواهد بود، موردی که تا به این لحظه بدان عمل نشده و حضور سرمربی پیشین استقلال در جمع سیاه‌ جامگان مشهدی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

درعین حال مسئولان باشگاه ابومسلم مشهد، بی میل نیستند در بحران مالی که در آن گرفتار آمده‌اند تیم‌شان را به امیرحسین پیروانی بسپارند که بدون هیچ پیش شرط مالی از هفته گذشته با این باشگاه البته به عنوان نفر دوم کادر فنی (او قرار بود دستیار اول ناصر حجازی در تیم ابومسلم باشد) کار خود را آغاز کرده است.

به احتمال فراوان پس از آنکه باشگاه ابومسلم مشهد از استخدام ناصرحجازی قطع امید کرد، هدایت سیاه جامگان مشهد به پیروانی سپرده می شود.