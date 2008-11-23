جدایی زودهنگام حدادی از NBA / ملی پوش بسکتبال ایران در " دی- لیگ "

به گزارش خبرنگار مهر، تیم "ممفیس گریزلیز" که برای این فصل از مسابقات بسکتبال حرفه ای آمریکا موسوم به NBA اقدام به جذب حامد حدادی کرد، تاکنون 12 بازی در این مسابقات انجام داده است که به غیر از 4 بازی، در سایر دیدارها با شکست مواجه شده است.

حضور ممفیس در رده دوازدهم جدول پانزده تیمی کنفرانس غرب لیگ NBA حکایت از وضعیت نه چندان مساعد این تیم دارد. اما بدتراز آن وضعیت حامد حدادی است که طی دوازده بازی گذشته حتی یک دقیقه هم برای تیم آمریکایی اش بازی نکرده و حتی گاهی از فهرست بازیکنان ذخیره هم کنار مانده است.

البته ملی پوش ایرانی ممفیس گریزلیز از هفته آینده می تواند امید بیشتری برای بازی در میادین بسکتبال آمریکا داشته باشد چرا که قرار است به تیم"داکوتا ویزاردز" بپیوندد تا در قالب این تیم با 15 شرکت کننده دیگر در دی لیگ ( D-League ) به رقابت بپردازد.

مسابقات بسکتبال "دی- لیگ" به عنوان زیر مجموعه لیگ NBA و تحت عنوان "لیگ در حال توسعه" - Developement League- از سال 2001 آغاز شد. بسیاری از بازیکنان پیشین NBA و همچنین ورزشکارانی که به هر دلیل شرایط حضور در لیگ حرفه ای آمریکا را به دست نمی آورند، در این لیگ به خدمت گرفته می شوند.

"رافر آلستون"، "مت بارنز"، "مت کارول" و "جوردن فارمر" از جمله این بسکتبالیست ها هستند. انتقال حامد حدادی به مسابقات فصل 09-2008 "دی-لیگ" بسکتبال آمریکا نیز بنا به نظر مسئولان باشگاه ممفیس گریزلیز و به منظور حفظ آمادگی این بازیکن انجام می شود.

ملی پوش 18/2 سانتیمتری بسکتبال ایران برای حضور در هشتمین فصل "مسابقات در حال توسعه" بسکتبال آمریکا توسط "گوردن چیه سا" دستیار پیشین ممفیس و کاشف حدادی همراهی خواهد شد.