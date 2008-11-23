توسعه فرهنگ دینی مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام مصطفی باقری بنابی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان افزود: اگر تعللی در زمینه گسترش انقلاب و فرهنگ اسلامی در کشور داشته باشیم، نعمت بزرگ انقلاب اسلامی را در عرض چند سال از دست می دهیم.

وی هشدار داد: در صورتی که اقدام مناسبی برای توسعه فرهنگ دینی در جامعه صورت نگیرد برخی ناهنجاری‌های فرهنگ غربی، رفته رفته به فرهنگ غالب تبدیل خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب اذعان داشت: دشمنان نظام هم به خوبی می دانند که تنها راه مبارزه با این انقلاب از راه های نرم و مخملی است و جنگ و سایر مسائل نمی تواند ضربه ای اساسی به بنیان ایران اسلامی وارد سازد.

باقری تاکید کرد: بنابراین باید روی فرهنگ دینی عمومی جامعه بیش از پیش حساس بوده و در این راستا اقدامات عملی و موثری صورت گیرد.

امام جمعه بناب در بخش دیگری از سخنان خود انجام غیراسلامی مراسم جشن های عروسی و نامگذاری فرزندان را دو مشکل فرهنگی این شهرستان دانست و گفت: تشکیلات قضایی و نیروی انتظامی باید برنامه منسجمی برای جلوگیری از اشاعه منکرات در برخی جشن های عروسی تنظیم و ارائه کند.

وی از خانواده ها خواست نامهای اصیل و نام ائمه را برای فرزندان خود انتخاب کنند زیرا همین مسائل به ظاهر جزیی در آینده فرهنگ ما را دچار خدشه می کند.

امام جمعه بناب در ادامه خواستار قوت یافتن مصوبات شورای فرهنگ عمومی شده و بر لزوم اجرایی شدن آنها در شهرستان شد.

باقری بنابی تصمیمات متخذه در شورای فرهنگ عمومی را حائز اهمیت برشمرد و گفت: باید مصوبات شورای فرهنگ عمومی بناب قوت اجرایی به خود بگیرند و نسبت به بعضی مسائل فرهنگی مهم مردم تاثیرگذار باشد و تنها به ذکر مشکلات یا دغدغه های فرهنگی در این جلسات اکتفا نشود.

بهنام رضوانی فرماندار بناب نیز در این نشست با ابراز تاسف از تمدید مجدد قانون مجازات اسلامی گفت: این قانون باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود تا شاهد هماهنگی و مطابقت قوانین و مجازات ها با شرایط امروزی جامعه باشیم و برخی مشکلات موجود در این راستا حل شود.