تمدید آتش بس با رژیم اسرائیل بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت: محاصره شدید غزه بخشی از سیاستی است که اسرائیل به منظور دستیابی به نتیجه ای سیاسی آن را در پیش گرفته است. وی در رابطه با این نتایج به از بین بردن جنبش حماس و پایان بخشیدن به نفوذ آن در غزه اشاره کرد.

وی در عین حال گفت: اهالی غزه همچنان به گزینه های ملی و دموکراتیک پایبند هستند و در برابر فشارها و باج خواهی های اسرائیل هر چند که شدید باشد، تسلیم نخواهند شد.

معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه گفت: ما همواره به آتش بس و شروط آن پایبند هستیم اما تلاش نمی کنیم آن را تمدید کنیم چرا که این آتش بس تجربه بدی بود.

ابومرزوق در رابطه با پرونده "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی ربوده شده توسط مبارزان فلسطینی و اقدام اخیر اسرائیل برای آزادی وی مبنی بر تعیین جایزه برای کسانی که اطلاعاتی را در مورد مکان وی ارائه دهند، گفت: این روش ها فایده ای ندارد. این پرونده در حال حاضر معلق است و اسرائیلی ها به دلیل اینکه از تعهدات خویش شانه خالی کرده اند، مسئول تعلیق پرونده شالیت هستند.

وی در عین حال گفت که حماس همواره به میانجیگری مصر برای امضای قرارداد تبادل اسرا با اسرائیل پایبند است.

رژیم صهیونیستی از زمان کنترل جنبش حماس بر نوارغزه از ژوئن 2007 تاکنون، نوارغزه را تحت محاصره قرار داده است و از حدود سه هفته گذشته تاکنون نیز به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی، تمامی گذرگاه های این منطقه از جمله گذرگاه "ناحل عوز" ویژه سوخت رسانی به غزه را بسته است. فشار ناشی از محاصره غزه به حدی است که ساکنان این منطقه برای تهیه نان از گندم مخصوص حیوانات استفاده می کنند.