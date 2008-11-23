به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره طی مراسم ویژه‌ای از روز دوشنبه هفته جاری در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز می‌شود.

مهدی محمدنبی با اعلام این خبر اظهار داشت: این نشست با هدف ارتقای سطح علمی مدیران فعال فوتبال در ورزش کشور برگزار می‌شود و از آن جا که برگزاری آن از سوی فدراسیون جهانی فوتبال خواهد بود، از نظر فدراسیون فوتبال بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: ما از مدیران باشگاه‌ها، ‌کمیته‌های فدراسیون فوتبال، روسای هیئت‌های ورزشی استان‌ها دعوت به عمل آوردیم که از میان متقاضیان 30 نفر را برای این کلاس انتخاب کردیم.

نبی با اشاره به اینکه ظرفیت این کلاس 30 نفر خواهد بود، اظهار داشت: رحمان امتیاز، مدرس فیفا در این کلاس به تدریس می پردازد که به مدت 10 روز به طول خواهد انجامید.