۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۲

در گفتگو با مهر:

سیگاری های سمنان ماهانه 3.5 میلیارد ریال دود می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت دخانیات استان سمنان گفت: ماهانه بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال سیگار در این استان به فروش می‌رسد.

محمد تقی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: در استان سمنان کارخانه سیگارسازی وجود ندارد، اما به طور میانگین ماهانه در این استان 5/3 میلیارد ریال سیگار به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه برابر آمار سال 86 در استان سمنان 30 درصد از افراد سیگاری هستند، گفت: با توجه به استقرار نداشتن کارخانه سیگارسازی در استان سمنان ‌ این شرکت فقط در استان، توزیع‌ کننده سیگار است.

زمانی از راه اندازی اداره دخانیات در دامغان خبر داد و گفت: کسب سهم بیشتر کالاهای ملی در بازار مصرف به دلیل جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور از مهمترین سیاستهای شرکت دخانیات کشور است.

به گفته وی، مبارزه با قاچاق کالای دخانی در استان سمنان براساس مصوبه جلسه‌های متعدد، برگزاری رزمایش‌ها و گشت‌های مشترک از سوی نیروی انتظامی، بازرگانی و دخانیات از جمله مهم‌ترین برنامه‌های شرکت دخانیات استان سمنان است.

کد مطلب 788157

