راه اندازی پایگاههای دائم پیشگیری از تنبلی چشم کودکان

دکتر زهرا نوع پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ایجاد پایگاههای دائم برای سنجش بینایی و تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 ساله ، یکی از برنامه هایی است که جدا از طرحی که هر سال آبان ماه برگزار می شود، بزودی در استانهای مختلف اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در این باره قصد داریم برای ارائه خدمات از بخش غیر دولتی استفاده کنیم و اقداماتی نیز صورت گرفته و از آنها خدمات خریداری خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی تاکید کرد: توزیع کتابچه آموزشی برای والدینی که کودک 3 تا 6 ساله دچار تنبلی چشم دارند در پایگاههای سنجش بینایی از دیگر برنامه هایی است که امسال اجرایی شده است. البته خانواده هایی که کودک بزرگتر از این سنین نیز دارند برای آگاهی از این بیماری می توانند کتابچه را دریافت کنند.