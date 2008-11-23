به گزارش خبرنگارمهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی خود که به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار شد اظهار داشت: این رزمایش در حوزه ماموریت های نیروی دریایی در قسمتی از دریای عمان و تنگه هرمز انجام خواهد شد که جزئیات بیشتر آن در صورت صدور مجوزهای لازم حتما به زودی اعلام خواهد شد.

وی از اضافه شدن یک زیردریایی کلاس سبک به نام غدیر به مناسبت هفتم آذر به توان رزمی نیروی دریایی ارتش نیز خبر داد.

امیر سیاری افزود: همچنین دو فروند ناوچه موشک انداز به نام های درفش و کلات به توان رزمی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 7 آذر اضافه خواهد شد.

