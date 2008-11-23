عمان جایگزین ایران در کارگروه ایجاد مراکز هشدار سونامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید چگینی امروز در جمع خبرنگاران با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به راه اندازی مرکز هشدار سونامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو کارگروه ایجاد مراکز هشدار سونامی در سطح اقیانوس هند است که کشورهای استرالیا، هند، اندونزی، مالزی و تایلند نیز علاوه بر ایران عضو این کارگروه هستند.

وی افزود: مسئولان کشور در زمینه اختصاص بودجه و اقدامات عملی در زمینه ایجاد مرکز هشدار سونامی در ایران توجهی ندارند و شاید مسئولان کمتر از خطری مانند سونامی احساس خطر می کنند و سیل و زلزله بیشتر برایشان نگران کننده است. بی توجهی ها از سوی ایران درباره ایجاد مرکز هشدار سونامی به جایی رسیده که امکان جایگزینی عمان به جای ایران در کارگروه ایجاد مراکز هشدار سونامی در سطح اقیانوس هند وجود دارد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی کشورمان شایسته ندانست که ایران با وجود دانش فنی و نیروهای متخصی در زمینه علوم دریایی دارد، جای خود در این کارگروه را به عمان دهد.

به گفته وحید چگینی، کشور هند 40 میلیون دلار برای راه اندازی مرکز هشدار سونامی سرمایه گذاری کرده و استرالیا در آستانه راه اندازی و افتتاح مرکز هشدار سونامی است، اندونزی و مالزی پشت سر آنها و ایران نیز درباره راه اندازی مرکز هشدار سونامی به دنبال آنهاست.

وی در تشریح مشخصات پیش بینی شده برای سونامی که از گسل مکران در دریای عمان به سواحل کشورمان می رسد، گفت: این سونامی در مدت 15 تا 20 دقیقه به سواحل کشورمان می رسد لذا فرصت برای هشدار بسیار بسیار کم است لذا این مرکز هشدار باید خیلی به موقع اقدام کند. ارتفاع امواجی که ایجاد خواهد شد به اندازه 8 تا 9 متر است و بالاروی امواج چند برابر این میزان خواهد بود لذا احتمال تخریب اماکن و از دست رفتن جان انسانها به دلیل ایجاد سیل و سرعت بالای حرکت آب وجود دارد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی تاکید کرد: باید سریعتر برای راه اندازی مرکز هشدار سونامی آماده و بیش از این وقت را تلف نکرد. بدون شک هزینه ای که برای مطالعات و پژوهشها در زمینه مخاطرات دریایی لازم است خیلی کمتر از خسارات وارد از سوی این مخاطرات است.

وحید چگینی با بیان این که مرکز ملی اقیانوس شناسی 40 درصد کسری بودجه دارد، گفت: بودجه کافی در اختیار مراکزی که می توانند مخاطرات دریایی را به موقع پیش بینی کنند یا درباره آنها مطالعه کنند وجود ندارد. پدیده های مخاطره آمیز شناخته شده و قابل مدلسازی است و امکان شناسایی و اطلاع رسانی به موقع آنها را نیز داریم البته در صورتی که امکانات لازم را در اختیار داشته باشیم.

وی با بیان این که "نمی خواهم نگرانی کاذب بین مردم ایجاد کنم" گفت: "کشورمان در برابر حوادث دریایی مانند سونامی، توفان گونو، جریانهای شکافنده، بالا آمدن آب دریای خزر در اثر خیزاب های توفانی و ... بی دفاع است و تحلیل و پیش بینی درستی از این پدیده ها نداریم."