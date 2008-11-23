وضعیت عزیزی رو به بهبود است / انتقال به بیمارستان دیگر مطرح نیست

لادن پوریان پرستار عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکل تنفسی احمد عزیزی برطرف شده و به این ترتیب وضعیت او رو به بهبود گزارش شد.

وی‌ در ادامه افزود: حال عمومی احمد عزیزی در مقایسه با روزهای گذشته خوب است و وی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی، قادر به تنفس است.

پرستار عزیزی ادامه داد: همچنین مشکل عفونت بیمارستانی که عزیزی به دلیل طولانی شدن زمان بستری‌اش در بیمارستان از آن رنج می برد، مرتفع شده است.

احمد عزیزی از هفت ماه پیش در 15 اسفندماه به دلیل کاهش سطح هوشیاری که ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی بود، در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری شده است.