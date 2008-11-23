۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

اختصاصی مهر/

وضعیت عزیزی رو به بهبود است / انتقال به بیمارستان دیگر مطرح نیست

با اینکه وضیعت عزیزی رو بهبود است و تقریبا مشکلی برای انتقال او به بیمارستانی دیگر وجود ندارد، اما هنوز صحبتی مبنی بر این انتقال مطرح نشده است.

لادن پوریان پرستار عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکل تنفسی احمد عزیزی برطرف شده و به این ترتیب وضعیت او رو به بهبود گزارش شد.

وی‌ در ادامه افزود: حال عمومی احمد عزیزی در مقایسه با روزهای گذشته خوب است و وی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی، قادر به تنفس است.

پرستار عزیزی ادامه داد: همچنین مشکل عفونت بیمارستانی که عزیزی به دلیل طولانی شدن زمان بستری‌اش در بیمارستان از آن رنج می برد، مرتفع شده است.

احمد عزیزی از هفت ماه پیش در 15 اسفندماه به دلیل کاهش سطح هوشیاری که ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی بود، در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری شده است.

