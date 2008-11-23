به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: در شرایطی که رقابتها کاملا بین المللی است کاهش هزینه، افزایش کیفیت، سرعت عمل و نیازهای بازار در سطح جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون اتفاقاتی که در حوزه تجارت الکترونیک رخ داده این نکته را گوشزد می کند که با توجه به کاهش چرخه عمر محصولات و تنوع فراوان آنها امکان موفقیت هیچ سازمانی بدون توجه به شرایط کنونی جهان الکترونیک وجود ندارد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: بر این اساس اگر کالایی بخواهد در بازارهای کنونی باقی بماند، باید با سرعت هرچه بیشتر اطلاعات مشتری و بازار را دریافت کرده و در این بازی نیز حضوری مستمر داشته باشد.

وی اظهارداشت: اصلاحات نظام توزیع بر مبنای خدمات الکترونیکی یکی از 10 پروژه توسعه خدمات الکترونیک در وزارت بازرگانی است که پیشرفت هر یک از پروژه ها 30 تا 100 درصد گزارش شده است.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری تمامی اصناف کارتهای خود را دریافت می کنند که امید می رود تا پایان سال نیز تمام بخش های مورد نیاز برای توسعه فناوری ارتباطات در شبکه توزیع فراهم شود.

وی عنوان کرد: طبقه بندی و شماره گذاری کالا و خدمات در سطح ملی از جمله دیگر زیرساختهای انجام شده است که براین اساس تعداد زیادی شرکت ثبت شده و دارای شماره ملی برای کالاهای خود هستند، ضمن اینکه پایگاه اطلاعاتی بسیار مناسبی برای آشنایی با اطلاعات کالا ایجاد شده است.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: چابکی در بازارهای داخلی و بین المللی نیازمند داشتن اطلاعات دقیق از مشتریان، تامین کنندگان و توزیع کنندگان کالا است که برای پیمودن این مسیر راهی جز استفاده از فناوری ارتباطات وجود ندارد.

وی با اشاره به مزایای استفاده از فضاهای مجازی برای بنگاهها و مشتریان افزود: از نظر یک خریدار سرعت عمل در ارایه اطلاعات و تنوع کالا بیش از هر چیزدیگری مهم است، ضمن اینکه از نظر بنگاه هر چه نیازهای مصرف کننده بیشتر رصد شود سود آوری بیشتری نیز به دست خواهد آمد.

به اعتقاد وزیر بازرگانی از نگاه جامعه وقتی بسترهای لازم فراهم شود علاوه بر ایجاد زمینه های تسهیل تجارت، کاهش حمل و نقل، عدم نیاز به سرمایه های سنگین، بستر مناسبی برای به دست آوردن اطلاعات لازم با رصد کردن نیاز بازار در حوزه تجارت الکترونیک ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتال به عنوان زیر ساخت های مهم بسترسازی توسعه ای تجارت الکترونیک به صورت پیوسته پیگیری شده، ضمن اینکه در قانون تجارت الکترونیک نیز ایجاد شورایی برای راه اندازی مرکز صدور گواهی دیجیتال لحاظ شده است.

میرکاظمی توسعه تعاملات بانکی را لازمه توسعه تجارت الکترونیک دانست و گفت: مقدمات لازم در این زمینه فراهم شده و روز به روز شاهد توسعه فعالیت بانک ها به صورت عملیات اینترنتی هستیم. ضمن اینکه روی آوری برخی بانکها به ارایه خدمات الکترونیک از طریق تلفن همراه نیز نشان از سرعت عملیاتی بانکی در ورود به فضای مجازی دارد.

وزیر بازرگانی به میزان اهمیت ثبت سفارش الکترونیکی اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه هنوز فعالان حوزه تجارت موفق به دریافت امضای دیجیتال نشده اند هنوز ثبت سفارش کاملا الکترونیکی نشده است.