راندمان آبیاری در آذربایجان غربی به 39 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، جواد خانی ظهر امروز در جریان بازدید گروه مشاوران جوان استانداری آذربایجان غربی از طرح های بخش کشاروزی این شهرستان با اعلام این مطلب افزود: این در حالی است که راندمان آبیاری در حال حاضر 35 درصد است.

وی ادامه داد: امسال با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در بخش زراعت راندمان آبیاری تا 75 درصد و در بخش باغبانی نیز 90 درصد در استان قابل افزایش است.

خانی از بهره برداری یک سد خاکی در استان خبر داد و بیان داشت: همچنین چهار سد دیگر توسط جهاد کشاورزی استان در حال احداث و اجرای 5 سد نیز در حال مطالعه و بررسی است.

وی یادآور شد: آذربایجان غربی به دلیل 15 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی رتبه دوم را از نظر ذخایر آبی در کشور داراست.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خوی نیز با ارائه گزارش از وضعیت بخش کشاورزی این شهرستان گفت: هم اکنون 35 درصد از مردم شهرستان خوی در بخش کشاورزی فعال هستند و عمده محصول تولیدی این شهرستان گندم و آفتابگردان است.

قادر مختاری افزود: از مجموع 90 هزار هکتار از اراضی زیرکشت این شهرستان 27 هزار هکتار زیرکشت آفتابگردان و 20 هزار هکتار نیز زیرکشت گندم قرار دارد.

وی همچنین رتبه یک کشوری در بخش تولید عسل، تولید آفتابگردان و رتبه 2 استانی در بخش صنعت طیور را قابلیت های بخش کشاورزی خوی عنوان کرد.

مختاری اظهار داشت: دولت نهم نیز توسعه خاص به زیرساخت های بخش کشاورزی را در دست اقدام دارد که افزایش قابل توجه اعتبارات این بخش شاهد این مدعا است.

در این جلسه هادی اسداللهی، دبیر کارگروه کشاورزی و محیط زیست مشاوران جوان استاندار آذربایجان غربی هم با تقدیر از مسئولان جهاد کشاورزی استان در فراهم کردن زمینه لازم برای بازدید اعضای مشاوران جوان از پروژه های مهم جهاد کشاورزی شهرستان خوی، گزارشی از عملکرد این کارگروه ارائه کرد.