به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: جشنواره شهید حبیب غنی‌پور در شروع کاری خود با همکاری فعالان فرهنگی مسجد جوادالائمه و همچنین برگزاری آن در مسجد، شکلی کاملا متفاوت و مردمی به خود گرفت؛ اما متاسفانه این ویژگی در آخرین دوره برگزاری کمرنگ شد.



وی تاکید کرد: آنچه در اکثر فعالیت‌های فرهنگی و غیرفرهنگی مشاهده می‌شود، نگاه توسعه‌گرای مسئولان و متولیان است که دائما برآنند تا شاخه‌های فعالیتی خود را افزایش دهند؛‌ در حالی که نباید تنها به این امر اکتفا کرد، زیرا پرداختن به عمق کار و بهبود روند کیفی آن از اهمیت بیشتری نسبت به کمیت برخوردار است.



وی ادامه داد: متولیان این جایزه نیز باید بدانند که اگر تاکنون موفق عمل کرده‌اند، الزاما نباید بر بخش‌های ادبی خویش بیافزایند، لذا شایسته است بیشتر سطح کیفی جشنواره را مد نظرقرار دهند.



شاه‌آبادی در مورد وضعیت داوری‌های این جایزه بیان داشت: حقیقتا داوری‌های این جشنواره از صادقانه‌ترین داوری‌ها بوده و من به جرات می‌گویم تمامی داوران با دیدگاهی کاملا فنی و فارغ از موضوعات حاشیه‌ای و با رعایت تمامی معیارهای داوری اظهار نظر کرده و دست به انتخاب می‌زنند.



وی با تاکید بر این امر که "هنوز یک جریان ادبی مشخص و قوی در ادبیات ما شکل نگرفته است"، افزود: متاسفانه شرایطی از بیم و امید بر جامعه ادبی ما حاکم است که سبب شده در نوعی رکود به سر بریم. خصوصا در بخش داستان و رمان کودک و نوجوان که کمتر کارهایی برخوردار از وجه ادبی قوی و قابل توجه به چشم می‌خورد.



شاه‌آبادی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه ادبیات، برآیند بسیاری از مسائل کشور است، نمی‌توان به راحتی برای رفع ضعف‌های آن نسخه پیچید. اما می‌توان با تاسیس مراکزی برای معرفی آثار خوب و همچنین برگزاری چنین جشنواره‌هایی، تا حدودی آثار بهتر و ارزشمندتری از نویسندگان را شاهد بود.

کد مطلب 788204