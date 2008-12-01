طرح واکسیناسیون همزمان دامها در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی ظهر امروز در نشست خبری افزود: : فاز 17 طرح ضربتی مایه کوبی همگانی و همزمان دام ها (گاو، گوساله و گاومیش) علیه بیماری تب برفکی به مدت 20 روز از امروز 11 آذرماه با اولویت نواحی پر تراکم و پر تردد دام در سطح استان در قالب خرید خدمات بخش غیر دولتی ودر کنار فعالیت بخش دولتی به طور رایگان اجرا می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در اجرای این فاز از طرح با هزینه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 763 میلیون ریال و با مشارکت 45 اکیپ دولتی و 62 اکیپ بخش خصوصی، 430 هزار نوبت سر گاو، گوساله و گاومیش در سه هزار واحد اپیدمیولوژیک در سطح آذربایجان غربی علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شوند.

دیلمقانی، افزایش سطح پوشش ایمنی دامی علیه بیماری های مشترک انسان و دام، کاهش آلودگی فراورده های خام دامی، کاهش محسوس کانون بیماری های مشترک در استان را از اهداف مهم اجرای این طرح برشمرد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی حضور فعال در ارائه خدمات دامپزشکی استان دارد اضافه کرد: در حال حاضر تمامی امورات دارویی و درمانی و امورات مایه کوبی طیور، 95 درصد امورات مایه کوبی دامی و 75 درصد امورات آزمایشگاهی دامپزشکی استان به بخش غیر دولتی واگذار شده است.