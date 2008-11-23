مستند "اقلیت و اکثریت" فعلا امکان نمایش عمومی ندارد

سعید ابوطالب درباره مستند به نمایش درنیامده "اقلیت و اکثریت" به خبرنگار مهر گفت: هنوز ظرفیت نمایش فیلم وجود ندارد. حتی در جشنواره سینما حقیقت هم فیلم از جدول نمایش خارج و به جای آن یک قسمت از "پارلمان ایرانی" پخش شد. فکر نمی‌کنم با توجه به بار حقوقی فیلم بتوان به راحتی درباره نمایش آن تصمیم گرفت.

نماینده سابق مجلس درباره مستند چهار قسمتی "پارلمان ایرانی" هم گفت: یک قسمت مجموعه آماده نشده که مربوط به استیضاح کردان است. بخش‌های دیگر زیرنویس می‌شود و دوبله هم تمام نشده است. گفتار متن مجموعه را خودم گفته‌ام که این بخش به انگلیسی زیرنویس می‌شود و طبیعی است مراحل فنی زمانبر باشد.

کارگردان "پارلمان ایرانی" افزود: پس از پایان مراحل فنی این مجموعه از شبکه پرس تی وی پخش می‌شود. مجموعه درباره جایگاه مجلس در ایران است و در آن به موضوع قدرت مجلس، سابقه و اعتبار آن، اقلیت و اکثریت، رای اعتماد، نمایندگان زن و... اشاره می‌شود. تصویربرداری "پارلمان ایران" در مجلس، حوزه انتخابی نمایندگان، دفاتر کار آنها و... انجام شده است.

علی لاریجانی، احمد ناطق نوری، عماد افروغ، احمد توکلی، الهام امین‌زاده، مسعود امینی، علیرضا محجوب، مصطفی سیدهاشمی و... در این مستند مقابل دوربین رفته‌اند و سایر عوامل آن عبارتند از تهیه‌کننده: محمدناصر پورصالحی، تصویربرداران: علی و حامد موسوی، جعفر اکبری و محسن آذرنیا، تدوینگر: سعید محسن یوسفی و آهنگساز: حبیب خزاعی.