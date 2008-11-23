پیام نور باید به دانشگاه قرآنی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در همایش بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه پیام نور افزود: بهترین کار برای جدی گرفته شدن قرآن در دانشگاه پیام نور، برگزاری جلسات قرآنی بدون نیاز به واحد درسی و ترم تحصیلی است که می تواند دانشجویان را با قرآن مأنوس کند.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاهیان و اساتید در واقع سرمایه دارترین افراد روی زمین هستند زیرا مغزهای جوانان را در اختیار دارند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشورتاکید کرد: منطق گر، امکان تغییر، استقبال کننده از خیر، دارای نشاط و فرصت از مهمترین ویژگیهای یک جوان است که به خوبی می توان آن را آموزش داد.

وی اضافه کرد: یک استاد با مدرک کارشناسی ارش و حتی دکتری نباید خود را فارغ التحصیل بداند زیرا انسان همواره باید به دنبال علم و آموختن باشد و در کل این کلمه معنایی در دین اسلام ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشورگفت: اساتید و دانشگاهیان باید بدانند که تنها به کار رسمی آموزشی نباید اکتفا کنند زیرا برقراری روابط عاطفی که از علم نیز قوی تر است و ارتباط چهره به چهره با دانشجویان می تواند موثرترین روش آموزش و پرورش باشد.

قرائتی اظهار داشت: پیامبر از مردم، در مردم و با مردم بود و یک استاد دانشگاه نیز باید این گونه باشد.