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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۱

قرائتی:

پیام نور باید به دانشگاه قرآنی تبدیل شود

پیام نور باید به دانشگاه قرآنی تبدیل شود

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: خداوند، قرآن، پیامبر، اهل بیت و روایات نور هستند به همین دلیل دانشگاه پیام نور باید به یک دانشگاه قرآنی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در همایش بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه پیام نور افزود: بهترین کار برای جدی گرفته شدن قرآن در دانشگاه پیام نور، برگزاری جلسات قرآنی بدون نیاز به واحد درسی و ترم تحصیلی است که می تواند دانشجویان را با قرآن مأنوس کند.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاهیان و اساتید در واقع سرمایه دارترین افراد روی زمین هستند زیرا مغزهای جوانان را در اختیار دارند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشورتاکید کرد: منطق گر، امکان تغییر، استقبال کننده از خیر، دارای نشاط و فرصت از مهمترین ویژگیهای یک جوان است که به خوبی می توان آن را آموزش داد.

وی اضافه کرد: یک استاد با مدرک کارشناسی ارش و حتی دکتری نباید خود را فارغ التحصیل بداند زیرا انسان همواره باید به دنبال علم و آموختن باشد و در کل این کلمه معنایی در دین اسلام ندارد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشورگفت: اساتید و دانشگاهیان باید بدانند که تنها به کار رسمی آموزشی نباید اکتفا کنند زیرا برقراری روابط عاطفی که از علم نیز قوی تر است و ارتباط چهره به چهره با دانشجویان می تواند موثرترین روش آموزش و پرورش باشد.

قرائتی اظهار داشت: پیامبر از مردم، در مردم و با مردم بود و یک استاد دانشگاه نیز باید این گونه باشد.

کد مطلب 788211

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