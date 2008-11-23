انجام چهار راهپیمایی فضایی طی ماموریت 15 روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردان فضاپیمای اندیور در حال اتمام چهار راهپیمایی فضایی در ماموریت اخیر ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی بوده تا با اتمام موفقیت آمیز ماموریت خود، هفته آینده ایستگاه فضایی را به سمت زمین ترک کنند.

این فضانوردان در روز شنبه طی سومین راهپیمایی فضایی خود به تعمیر اتصال متحرکی از ایستگاه فضایی که بخشی از دستگاه تولید انرژی خورشیدی ایستگاه به حساب می آمد، پرداختند. این راهپیمایی هفت ساعت به طول انجامید که طولانی ترین راهپیمایی این ماموریت 15 روزه به حساب می رود.

به گفته مقامات ناسا آخرین و چهارمین راهپیمایی برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده است و فضانوردان در این راهپیمایی تمامی عملیات پیچیده تعمیرات را با افزودن قطعاتی به اتصالات کاربردی در دو سمت ایستگاه فضایی به اتمام خواهند رساند.

بر اساس گزارش AP، فضاپیمای اندیور که در 14 نوامبر عازم این ایستگاه بین المللی شده است در بازگشت یکی از فضانوردان را جایگزین فضانوردی خواهد کرد که از ماه ژوئن در ایستگاه فضایی اقامت گزیده است.

همچنین ناسا در انتظار دریافت نمونه های آبی که توسط دستگاه بازیافت 154 میلیون دلاری این سازمان به دست آمده است بوده تا با انجام آزمایش از کیفیت و سلامت آن برای مصرف فضانوردان اطمینان حاصل کند.