۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

مفتح:

ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار بسیار پر خطا است

معاون وزیر بازرگانی گفت: ابزار برنامه ریزی وزارت بازرگانی در تنظیم بازار بسیار پرخطا است چرا که مبنای این برنامه ریزی خطاهای بسیاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار خطاهای بسیاری دارد و اطلاعات مربوط به توزیع کالا باید در شبکه مویرگی توزیع به خوبی انباشته شده و با کمترین درصد خطا مورد استفاده قرار گیرد، این بستری است که صرفا در قالب تجارت الکترونیک می توان شکل گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا باید فعالان اقتصادی را شناسایی کنیم که البته یکی از عناصر موجود در شبکه توزیع اصناف کشور هستند که کمترین اطلاعات از آنها وجود داشت.

مفتح تصریح کرد: هم اکنون یکسری اطلاعات مواج، متغیر و سیار راجع به اصناف در وزارت بازرگانی وجود دارد در حالی که دسترسی به اطلاعات مکانیزمی برای به روز کردن اطلاعات است که البته این نظام طراحی شده و بالغ بر 70 درصد پیشرفت داشته است.

به گفته وی تا به حال 28 هزار خودرو با 300 میلیارد تومان گردش مالی تماما در بستر تجارت الکترونیک و بر اساس هماهنگی میان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و چندین سایت معامله شده و بانک های ملت، پارسیان و سامان ساپورت این پروژه اجرایی را به عهده دارند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: تجارت الکترونیک تصحیح کننده انجام خرید و فروش به صورت الکترونیکی است که اگر بخواهیم این بستر فعال شود باید 4 مشخصه را در نظام تجارت الکترونیک فعال کنیم.

به گفته مفتح بحث گردش اطلاعات و سرعت در اختیار قرار گرفتن کالاها باید در بستر تجارت الکترونیک فراهم شود ضمن اینکه مدیریت و برنامه ریزی شامل نظارت و بازرسی نیز یکی از بحث های مهمی است که در قالب آن مدیریت بازار براساس تجارت الکترونیک صورت می گیرد.

به گفته وی اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی که رویکرد آن استفاده از ابزارهای نوین و نیز تجارت الکترونیک است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: نگاه ما به تجارت الکترونیک نگاه یک بستر و شبکه توزیع نوین است که باید آن را بهینه کرد.

مفتح تاکید کرد: به شدت محتاج نظارت در عرصه بازارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک هستیم چرا که هیچ نظامی حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا بدون عنصر نظارت وجود ندارد و هیچ نظام اقتصادی مستثنی از ابزارهای نظارتی نیست.

وی خاطرنشان کرد: آزادترین اقتصادها که رقابت پذیری را در سطح بسیار زیادی بالا برده اند بی نیاز از ابزار نظارت نیستند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
