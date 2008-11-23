ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار بسیار پر خطا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در همایش تجارت الکترونیک گفت: ابزار برنامه ریزی در تنظیم بازار خطاهای بسیاری دارد و اطلاعات مربوط به توزیع کالا باید در شبکه مویرگی توزیع به خوبی انباشته شده و با کمترین درصد خطا مورد استفاده قرار گیرد، این بستری است که صرفا در قالب تجارت الکترونیک می توان شکل گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا باید فعالان اقتصادی را شناسایی کنیم که البته یکی از عناصر موجود در شبکه توزیع اصناف کشور هستند که کمترین اطلاعات از آنها وجود داشت.

مفتح تصریح کرد: هم اکنون یکسری اطلاعات مواج، متغیر و سیار راجع به اصناف در وزارت بازرگانی وجود دارد در حالی که دسترسی به اطلاعات مکانیزمی برای به روز کردن اطلاعات است که البته این نظام طراحی شده و بالغ بر 70 درصد پیشرفت داشته است.

به گفته وی تا به حال 28 هزار خودرو با 300 میلیارد تومان گردش مالی تماما در بستر تجارت الکترونیک و بر اساس هماهنگی میان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و چندین سایت معامله شده و بانک های ملت، پارسیان و سامان ساپورت این پروژه اجرایی را به عهده دارند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: تجارت الکترونیک تصحیح کننده انجام خرید و فروش به صورت الکترونیکی است که اگر بخواهیم این بستر فعال شود باید 4 مشخصه را در نظام تجارت الکترونیک فعال کنیم.

به گفته مفتح بحث گردش اطلاعات و سرعت در اختیار قرار گرفتن کالاها باید در بستر تجارت الکترونیک فراهم شود ضمن اینکه مدیریت و برنامه ریزی شامل نظارت و بازرسی نیز یکی از بحث های مهمی است که در قالب آن مدیریت بازار براساس تجارت الکترونیک صورت می گیرد.

به گفته وی اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی که رویکرد آن استفاده از ابزارهای نوین و نیز تجارت الکترونیک است.

معاون وزیر بازرگانی گفت: نگاه ما به تجارت الکترونیک نگاه یک بستر و شبکه توزیع نوین است که باید آن را بهینه کرد.

مفتح تاکید کرد: به شدت محتاج نظارت در عرصه بازارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک هستیم چرا که هیچ نظامی حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا بدون عنصر نظارت وجود ندارد و هیچ نظام اقتصادی مستثنی از ابزارهای نظارتی نیست.

وی خاطرنشان کرد: آزادترین اقتصادها که رقابت پذیری را در سطح بسیار زیادی بالا برده اند بی نیاز از ابزار نظارت نیستند.