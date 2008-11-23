منقضی شدن برخی نرم افزارها سودجویی از کاربران است

مهندس علی ملک پور مجری طرح پردازش زبانهای طبیعی بوسیله هوش مصنوعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عرضه نرم افزارهای تقلبی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه این قبیل نرم افزارها روانه بازار کشور شده است که ضررهای زیادی را به کاربران و تولید کنندگان نرم افزار تحمیل کرده است.

وی با اشاره به قانون کپی رایت ادامه داد: تصویب قوانینی چون کپی رایت و قانون حمایت از پدید آورندگان محصولات نرم افزاری‌‌ تاکنون نتوانسته مانعی برای توقف این جریان باشد.

ملک پور به ضرورت نصب تاریخ انقضا برای نرم افزارها اشاره کرد و ادامه داد: گذاشتن تاریخ انقضا (Expired) برای نرم افزارها در واقع نوعی آزمایش نرم افزار و جمع آوری نظرات کاربران است که از سوی تولید کنندگان بر روی محصولات الکترونیکی خود نصب می شود که در صورت رضایت، کاربران تاریخ استفاده از نرم افزار را با پرداخت وجهی تمدید می کنند.

وی خاطر نشان کرد: در این بین برخی افراد سودجو با ارائه نرم افزارهای غیر استاندارد و تقلبی و گذاشتن تاریخ انقضا بر روی آن مشکلاتی را برای کاربران فراهم کرده است. این نرم افزارها پس از مدت کمی که معمولا 120 تا 180 روز است با Expired شدن بخش عمده ای از اطلاعات از بین می رود.

ملک پور با تاکید بر اینکه گذاشتن تاریخ انقضا نمی تواند راه حل مطمئنی برای جلوگیری از عرضه نرم افزارهای تقلبی نیست، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد در این زمینه با اطلاع رسانی مناسب و فرهنگ سازی و آگاه کردن تولید کنندگان و کاربران با ابعاد مختلف این مشکل بتوان از ورود این گونه تولیدات الکترونیکی جلوگیری کرد.

مدیر عامل شرکت نرم افزاری ملک اصفهان همچنین با اشاره به عرضه بسته های نرم افزاری کپی شده در کشور تاکید کرد: با فرهنگ سازی در این حوزه حتی می توان از شکستن قفل نرم افزارها توسط افراد سود جو جلوگیری کرد چرا که کاربران با آگاهی کامل قادر خواهند بود نرم افزارهای تقلبی را خریداری نکنند.