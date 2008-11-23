ایجاد پردیس مرکزی برای دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر بهروز براتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی قم با هزینه ای معادل نیم میلیارد تومان توسعه یافته و عمده نیاز خوابگاهی برای مدت زمان مطلوبی برطرف شده است.

وی یادآور شد: توسعه خوابگاه در این دانشگاه با تغییر کاربری یکسری فضاهای مسکونی و تبدیل آنها به خوابگاه انجام شده است و به این ترتیب 200 نفر به ظرفیت خوابگاهی پسران و 400 نفر به ظرفیت خوابگاهی دختران دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه شد.

براتی خاطرنشان کرد: با توجه به بومی سازی دانشگاهها، تعداد دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم کاهش یافته و کمبود فضای خوابگاهی رفع شده است.

وی از تأمین اعتبار برای پردیس مرکزی دانشگاه خبر داد و گفت: زمین پردیس و اعتبار لازم برای این کار تأمین شده و موافقت اولیه برای این منظور صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از راه اندازی بخش مهمی از بزرگترین بیمارستان آموزشی دانشگاه با نام "شهیدبهشتی" به عنوان یکی از پروژه های بزرگ دانشگاه در دهه فجر نام برد و اضافه کرد: خوشبختانه این پروژه کمک زیادی به توسعه دانشگاه خواهد کرد.

وی با اشاره به اعطای رتبه علمی - پژوهشی به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: رشد مقالات علمی دانشگاه در مدت یکسال گذشته به سه برابر افزایش یافته است.

براتی از راه اندازی سایت اینترنتی به روز و مطلوب برای دانشگاه، ایجاد بخش اطلاع رسانی پزشکی و ایجاد دانشکده پیراپزشکی با پذیرش دانشجو در سه رشته کارشناسی بیهوشی، کارشناسی اتاق عمل و کاردانی فوریتهای پزشکی (اورژانس) به عنوان دیگر فعالیتهای توسعه ای این دانشگاه نام برد.