۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

در خصوص مسکن موقت/

قانون تسهیل ازدواج، راهکارهای خوبی ارائه داده است

نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان به ارائه راهکاری در ماده 3 قانون تسهیل ازدواج به منظور رفع مشکل مسکن جوانان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بداغی اولین راهکار این قانون را تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان دانست و افزود: اگر بتوانیم به زوجهای جوان در حال ازدواج وام خرید یا اجاره مسکن دهیم انگیزه بیشتری برای رغبت جوانان به سوی ازدواج ایجاد کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه ماده 3 به صورت ویژه به بحث مسکن موقت تاکید کرده است گفت: یکی از مسائلی که چند وقت اخیر به وجود آمده این است که دولت همزمان با این قانون بحث صندوق مهر امام رضا (ع) را مطرح کرده است و در آن به ارائه وام به زوجهای جوان توجه زیادی شده است.

بداغی درباره همپوشانی این دو موضوع افزود: قبول دارم که ممکن است این قانونها با هم همپوشانی داشته باشد ولی مفاد قانون تسهیل ازدواج با صندوق مهر امام رضا (ع) متفاوت است. به این ترتیب که در قانون تسهیل ازدواج تنها به بحث مسکن و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان تاکید نشده و مفاد دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

