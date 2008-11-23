تثبیت حاکمیت آبی ایران در 20 درصد دریای خزر / سپاه و ارتش متحدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست مطبوعاتی که امروز در آستانه 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار شد اظهار داشت : 7 آذر همزمان با برگزاری عملیات موفقیت آمیز "مروارید" از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که یکی از مهمترین اهداف آن از بین بردن توان اقتصادی دشمن و جلوگیری از انجام صادرات نفت توسط عراق بود که با طرح ریزی نیروی دریایی و با انجام عملیات موفقیت آمیز مروارید توانست به این مهم دست یابد.

وی با بیان اینکه اگر سایر کشورها به دولت عراق در جنگ علیه ایران کمک نمی کردند مطمئنا جنگ تنها 6 ماه ادامه می یافت افزود: این انگیزه کارکنان نیروی دریایی بود که باعث شد نیروی دریایی توانمند عراق از بین برود.

دریادار سیاری ادامه داد: از دیگر اهداف برگزاری عملیات مروارید قطع خطوط مواصلاتی دشمن و حفظ خطوط مواصلاتی کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که طی این مدت صادرات نفتی جمهوری اسلامی ایران ادامه داشت و ما بیش از 150 عملیات اسکورت کاروانهای تجاری را همزمان با انجام جنگ داشتیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین اعلام کرد که رزمایش اتحاد 87 در نیمه دوم آذر ماه در حوزه ماموریت های نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و تنگه هرمز انجام خواهد شد.



امیر سیاری یادآور شد: این رزمایش در حوزه ماموریت های نیروی دریایی در قسمتی از دریای عمان و تنگه هرمز انجام خواهد شد که جزئیات بیشتر آن در صورت صدور مجوزهای لازم حتما به زودی اعلام خواهد شد.

وی از اضافه شدن یک زیردریایی کلاس سبک به نام غدیر به مناسبت هفتم آذر به توان رزمی نیروی دریایی ارتش نیز خبر داد.

امیر سیاری افزود : همچنین دو فروند ناوچه موشک انداز به نام های درفش و کلات به توان رزمی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 7 آذر اضافه خواهند شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره این سئوال که ماموریت نیروی دریایی ارتش در منطقه جدید ولایت چیست، گفت : نیروی دریایی منطقه جدیدی را در شهرستان جاسک پیش بینی کرده و از یک ماه قبل ساخت آن را آغاز کرده که هم اکنون کار آن به پایان رسیده است.

وی ادامه داد : نیروی دریایی در منطقه استقرار خود باید دارای امکاناتی در سواحل باشد که ماموریت این منطقه ایجاد یک خط پدافندی مستحکم در دریای عمان برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

سیاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید برنامه نیروی دریایی برای سواحل آبی شمال کشور چیست، اظهار داشت: دریای خزر در نگاه ما دریای صلح و دوستی است ما به دنبال توسعه یگان های نظامی در این دریا نیستیم اما مطمئنا منافع خود را حفظ خواهیم کرد.

وی افزود : 20 درصد دریای خزر بر اساس تقسیم بندی های صورت گرفته به عنوان منطقه جمهوری اسلامی ایران در دست ماست که حاکمیت خود را در این مناطق اعمال خواهیم کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سئوال که در صورت حمله دشمن آیا برنامه ای برای بستن تنگه هرمز دارید یا خیر، گفت: ماموریت نیروی دریایی دفاع از مرزهای آبی در مقابل هر دشمنی است و برای انجام ماموریت نیروها دارای برنامه هستند و ما نیز آماده دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران هستیم.

دریادار سیاری اضافه کرد: ما هیچ گاه عنوان نکرده ایم که تنگه هرمز را می بندیم بلکه گفته ایم نیروی دریایی توان بستن تنگه هرمز را دارد و اگر قرار به آسیب دیدن منافع ما باشد مطمئنا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده دفاع از منافع خود هستند.

وی در خصوص حضور نیروهای نظامی بیگانه در آبهای منطقه تصریح کرد: نیروهای فرامنطقه ای در آبهای آزاد وجود دارند و این از دید ما موضوعی نامشروع است آنها به خاطر همکاری هایی که با سایر کشورهای منطقه دارند و به منظور حفظ منافع نامشروع خود در آبهای آزاد منطقه حضور دارند که این از دید ما قابل قبول نیست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد که هیچ کشوری به خصوص نیروهای فرامنطقه ای حق ورود به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را ندارند و ما هم کلیه جابجایی و تحرکات بیگانگان را در آبهای سرزمینی عمان و خلیج فارس تحت نظر و رصد داریم. آنها هم هیچگاه اجازه ورود به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را مطمئنا به خود نخواهند داد.

دریادار سیاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید تحریم های اعمال شده علیه کشورمان تا چه حد باعث محدودیت دسترسی به امکانات جدید و در نهایت توانمند ساختن داخلی نیروهای مسلح شده است، گفت: پایه تامین نیاز نیروهای مسلح بر این موضوع استوار است که نیازمندی های ما در داخل کشور تولید شود که بحمدالله امروز دارای این توانمندی هستیم.

وی ادامه داد : اعمال تحریم علیه ایران از اول انقلاب وجود داشت هر جایی که تحریم اعمال شده باعث خلاقیت برای ما شده است چرا که نیاز انسان را خلاق می کند بنابراین هرچه تحریم ها بیشتر شده توانمندی، خلاقیت و ابتکار نیروهای مسلح برای دستیابی به نیازها بیشتر شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سئوال که موضوع حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز بر عهده سپاه است یا ارتش، گفت: موضوع حفظ امنیت دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس یک بحث استراتژیک است که کلیه نیروها در قبال آن مسئولند این تدبیری است که از سوی فرمانده کل قوا برای قرار گرفتن سپاه و ارتش در کنار هم و برای حفظ هر چه بهتر منافع جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر تهدیدها علیه ایران افزایش یابد احتمال جلوگیری از صدور نفت از طریق آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در تنگه هرمز وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: سیاستگذاری این مباحث در سطح مسئولان عالی مملکت صورت می گیرد که هر تصمیمی در این خصوص از سوی مقامات مسئول اتخاذ شود توسط نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

دریادار سیاری در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که سهم ارتش به خصوص نیروی دریایی را در مستند اخیر پخش شده از صدا و سیما درباره دفاع مقدس ناچیز می دانست، خاطر نشان کرد: معاون فرهنگی ارتش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و قرار است اصلاحاتی در این مستند صورت بگیرد به عنوان مثال به عملیات مروارید به عنوان یکی از مهمترین عملیات های انجام شده در 8 سال دفاع مقدس در این مستند تنها 30 ثانیه اختصاص داده شده است.

به گزارش مهر ، فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سئوال که تهدیدات فعلی علیه جمهوری اسلامی ایران در چه سطحی است و ارزیابی شما از شرایط منطقه چیست، یادآور شد: تهدید هر چه باشد برای ما تفاوتی ندارد ما باید همواره آمادگی خود را حفظ کنیم چرا که توان دفاعی کشور چه در صورت وجود و چه در صورت عدم وجود تهدید باید همچنان حفظ شود که از این مقوله به عنوان توان بازدارندگی یاد می شود که در شرایط فعلی ما دارای آن هستیم.

وی ارزیابی خود را از شرایط فعلی منطقه اینگونه اعلام کرد که هم اکنون دشمن فرامنطقه ای در منطقه وجود دارد که در سطح حوزه ماموریت ها و آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران کلیه تحرکات دشمن رصد می شود و زیر نظر است.

سیاری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا برگزاری مانور مشترک با کشورهای منطقه در دستور کار نیروی دریایی ارتش قرار دارد یا خیر، گفت: آمادگی داریم که با کشورهای دوست و همسایه مانور مشترک داشته باشیم که یکسری اقدامات در این خصوص در حال انجام است که در صورت نیاز اعلام خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به این سئوال که توان موشکی نیروی دریایی مسلح شدن ناوچه ها و قابلیت زدن شناورهای متخاصم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چه حد است، اظهار داشت: یگان های نیروی دریایی، یگان های سطحی، ناوچه ها و ناوشکن ها و موشک های ساحل به دریای نیروی دریایی در حال حاضر مجهز به سامانه های موشکی پیشرفته هستند.

وی تاکید کرد که در سه بخش ساحل به دریا ناوچه ها و ناوشکن ها و زیر دریایی ها دارای موشک هایی با توان بالا و برد بالا هستیم. همچنین در سطح موشک های یگان های سطحی و زیر سطحی توانایی بالایی داریم و موشک های ما در این بخش ها از توان بالایی در دقت، هدف گیری و برد مناسب برخوردارند که اینها تماما حاصل تلاش دانشمندان توانمند ایرانی و ساخت داخل است.