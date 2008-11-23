  1. استانها
  2. مرکزی
۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

جایگاه سوخت دو منظوره شازند اراک به بهره برداری رسید

جایگاه سوخت دو منظوره شازند اراک به بهره برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی با اشاره به اینکه جایگاه سوخت دو منظوره شازند اراک در سال جاری به بهره برداری رسید گفت: برای ساخت و تجهیز این جایگاه در مجموع پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

علیرضا کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این جایگاه دارای دو دیسپنسر و کمپرسور با ظرفیت 500 متر مکعب گاز در ساعت است و با بهره برداری از این جایگاه نیاز این منطقه به تامین گاز فشرده طبیعی برطرف می شود.

وی عنوان کرد: هم اینک یازده جایگاه دو منظوره سوخت در سطح استان مرکزی فعال است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 160میلیون لیتر فرآورده نفتی مورد نیاز دو نیروگاه شازند اراک و رودشور ساوه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی تامین شده است.

کامیاب تصریح کرد: مصرف روزانه نیروگاه شازند و رودشور به ترتیب پنج میلیون لیتر و یک میلیون و 500 هزار لیتر است.

وی عنوان کرد: میزان فرآورده های ارسال به نیروگاه های استان در طی یکسال گذشته بیش از 9 میلیارد لیتر بوده است.

 

کد مطلب 788267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها