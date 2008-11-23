جایگاه سوخت دو منظوره شازند اراک به بهره برداری رسید

علیرضا کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این جایگاه دارای دو دیسپنسر و کمپرسور با ظرفیت 500 متر مکعب گاز در ساعت است و با بهره برداری از این جایگاه نیاز این منطقه به تامین گاز فشرده طبیعی برطرف می شود.

وی عنوان کرد: هم اینک یازده جایگاه دو منظوره سوخت در سطح استان مرکزی فعال است.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 160میلیون لیتر فرآورده نفتی مورد نیاز دو نیروگاه شازند اراک و رودشور ساوه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی تامین شده است.

کامیاب تصریح کرد: مصرف روزانه نیروگاه شازند و رودشور به ترتیب پنج میلیون لیتر و یک میلیون و 500 هزار لیتر است.

وی عنوان کرد: میزان فرآورده های ارسال به نیروگاه های استان در طی یکسال گذشته بیش از 9 میلیارد لیتر بوده است.