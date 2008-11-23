احداث مجتمع های فرهنگی در هر محله محروم پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی در حاشیه بازدید از پروژه های منطقه هشت شهرداری تهران ، با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در بحث بازدیدهای دوره ای از مناطق، نظارت بر نحوه برنامه های ابلاغی است، اظهارداشت: در برنامه های ابلاغی به شهرداریهای مناطق به دنبال ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان هستیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اقدامات خوبی که شهرداری منطقه هشت انجام داده است، افزود: برنامه های شهرداری در این منطقه طبق انتظار ما صورت گرفته و جلوتر از برنامه پیش رفته اند.

وی تاکید کرد: آنچه را به طور جدی در بازدیدهای دوره ای دنبال می کنیم، تحول در محلات شهر تهران است.

شریفی با اشاره به اولویت اول برنامه شهرداری تهران در سال 88 که محرومیت زدایی از محلات محروم پایتخت است، افزود: تاکید ویژه دکتر قالیباف در بحث محرومیت زدایی از محلات محروم شهر تهران این است که هر محله محروم شهر حتما یک بوستان داشته باشد.

وی همچنین به ایجاد یک مجموعه فرهنگی و اجتماعی شامل تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز و راه اندازی بازار روز در هر محله محروم شهر تهران اشاره کرد و گفت: در همین راستا طی سه سال گذشته اقدامات خوبی در سطح محلات محروم صورت گرفته که باید تدوام یابد.

به گفته شریفی ، شهرداری منطقه هشت در اجرای پروژه های فنی و عمرانی، خدمات شهری و امور ترافیکی و فرهنگی اجتماعی بیش از 70 درصد پیشرفت کاری داشته است و توانسته انتظارات شهرداری را با توجه به 4 مانده تا پایان سال، برآورده سازد.

وی ضمن اظهار رضایت از عملکرد شهرداری منطقه هشت در اجرای برنامه های ناحیه محوری، بسته محلات و... ، افزود: این منطقه در ارزیابی از عملکرد مناطق 22 گانه ، در بین سه منطقه اول قرار دارد.