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۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

"برگزیده فرهنگ قرآن" منتشر شد

جلد اول "برگزیده فرهنگ قرآن" از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ قرآن‌ بزرگ‌ترین معجمِ معنایی جامعی از قرآن کریم است که با بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرعی به وسیلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است و به یاری خداوند در سی جلد ارائه خواهد شد.

این اثر«برگزیدة فرهنگ قرآن» است که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به این صورت که فیش‌ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت‌ها حذف شده و فقط به شناسه‌ها، نمایه‌ها و آدرس آیات، اکتفا شده است .

هدف از این کار، آسان‌سازی بهره‌گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان و استادانی است که ناچارند در سفر یا هنگام تدریس از آن بهره گیرند.

کد مطلب 788281

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