"برگزیده فرهنگ قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ قرآن بزرگترین معجمِ معنایی جامعی از قرآن کریم است که با بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرعی به وسیلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است و به یاری خداوند در سی جلد ارائه خواهد شد.
این اثر«برگزیدة فرهنگ قرآن» است که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به این صورت که فیشها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشتها حذف شده و فقط به شناسهها، نمایهها و آدرس آیات، اکتفا شده است .
هدف از این کار، آسانسازی بهرهگیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان و استادانی است که ناچارند در سفر یا هنگام تدریس از آن بهره گیرند.
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