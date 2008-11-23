"برگزیده فرهنگ قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ قرآن‌ بزرگ‌ترین معجمِ معنایی جامعی از قرآن کریم است که با بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرعی به وسیلة محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین است و به یاری خداوند در سی جلد ارائه خواهد شد.

این اثر«برگزیدة فرهنگ قرآن» است که در چهار جلد، خلاصه شده است؛ به این صورت که فیش‌ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت‌ها حذف شده و فقط به شناسه‌ها، نمایه‌ها و آدرس آیات، اکتفا شده است .

هدف از این کار، آسان‌سازی بهره‌گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان و استادانی است که ناچارند در سفر یا هنگام تدریس از آن بهره گیرند.