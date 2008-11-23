۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

مهار بیماری ایدز نیازمند فرهنگسازی است

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد برنامه پیشگیری و کنترل بیماری و عفونت HIV مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری و راههای انتقال بیماری ایدز نقش موثری در مهار این بیماری در جامعه دارد.

دکتر احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه برای مقابله با این بیماری باید سطح آگاهی مردم افزایش و رفتارهای بهداشتی در سطح پیشگیری صورت گیرد افزود: برنامه های اطلاع رسانی ایدز نباید به یک هفته و یا تنها به متولیان بهداشت و درمان محدود شود.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات ضروری در این زمینه شامل، برگزاری همایشهای و نشستهای تخصصی در دانشگاهها با افراد در معرض خطر، آموزش و مشاوره به افراد آلوده یا مبتلا به ایدز، آزمایش داوطلبانه HIV افراد دارای رفتار پرخطر و ارایه خدمات پیشگیری است.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای پرخطر در جامعه باید شناسایی و آثار سو بهداشتی و اجتماعی آن در سطوح مختلف جامعه منعکس شود تصریح کرد: انجام رفتارهای پر خطر مهمترین راه آلودگی به ویروس HIV و ابتلا به بیماری ایدز است که روابط جنسی با افراد مبتلا، مصرف مواد مخدر تزریقی، استفاده از نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر از جمله این رفتارها است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کلیه شهرستانهای استان مراکز آموزش و اطلاع رسانی و مشاوره بیماری و عفونت ایدز آماده ارایه خدمات به افراد با حفظ اطلاعات و مشخصات آنان است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 163 فرد آلوده به ویروس ایدز شناسایی شده گفت: همچنین 39 فرد مبتلا به ایدز در استان مرکزی جان خود را از دست داده و اینک شش بیمار در مرحله بیماری و درمان نیز بسر می برند.

