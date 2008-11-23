مهار بیماری ایدز نیازمند فرهنگسازی است

دکتر احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه برای مقابله با این بیماری باید سطح آگاهی مردم افزایش و رفتارهای بهداشتی در سطح پیشگیری صورت گیرد افزود: برنامه های اطلاع رسانی ایدز نباید به یک هفته و یا تنها به متولیان بهداشت و درمان محدود شود.

وی اضافه کرد: از جمله اقدامات ضروری در این زمینه شامل، برگزاری همایشهای و نشستهای تخصصی در دانشگاهها با افراد در معرض خطر، آموزش و مشاوره به افراد آلوده یا مبتلا به ایدز، آزمایش داوطلبانه HIV افراد دارای رفتار پرخطر و ارایه خدمات پیشگیری است.

وی با اشاره به اینکه رفتارهای پرخطر در جامعه باید شناسایی و آثار سو بهداشتی و اجتماعی آن در سطوح مختلف جامعه منعکس شود تصریح کرد: انجام رفتارهای پر خطر مهمترین راه آلودگی به ویروس HIV و ابتلا به بیماری ایدز است که روابط جنسی با افراد مبتلا، مصرف مواد مخدر تزریقی، استفاده از نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر از جمله این رفتارها است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در کلیه شهرستانهای استان مراکز آموزش و اطلاع رسانی و مشاوره بیماری و عفونت ایدز آماده ارایه خدمات به افراد با حفظ اطلاعات و مشخصات آنان است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون 163 فرد آلوده به ویروس ایدز شناسایی شده گفت: همچنین 39 فرد مبتلا به ایدز در استان مرکزی جان خود را از دست داده و اینک شش بیمار در مرحله بیماری و درمان نیز بسر می برند.

