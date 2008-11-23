هزینه پروانه ساخت در بافت فرسوده مشهد نصف شد

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این تخفیف بر اساس تفاهمنامه‌ای که بین شهرداری و شرکت بهسازی و عمران شهری به عنوان نماینده مسکن و شهرسازی امضا شده است، اعمال می‌شود.

شهردار مشهد گفت: این تفاهمنامه به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شده است و اکنون منتظر پاسخ آن وزارتخانه هستیم که به محض تامین منابع همه بافت‌های فرسوده مشهد مشمول تخفیف ٥٠ تا ١٠٠درصدی یا تقسیط بدون کار مزد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نگاه وزارت مسکن به این تفاهمنامه مثبت است و با آن موافقت دارد، گفت: پیش‌بینی می‌کنم اوایل آذر ماه بتوانیم مفاد این موافقتنامه را به عموم اعلام کنیم و مردم از فواید آن بهره‌مند شوند.

پژمان گفت: مراد از بافت فرسوده، تنها بافت مرکزی نیست، بلکه شامل همه بناهای غیرمقاوم مانند مناطق حاشیه شهر نیز می‌شود.